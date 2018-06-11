На площадке столичной арены ВТБ Ледовый дворец завершился Финал четырех баскетбольной Единой лиги ВТБ. В решающем матче встречались два сильнейших российских клуба – московский ЦСКА и подмосковные Химки. Финал выиграли армейцы – 95:84.

На площадке столичной арены "ВТБ Ледовый дворец" завершился Финал четырех баскетбольной Единой лиги ВТБ. В решающем матче встречались два сильнейших российских клуба – московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Финал выиграли армейцы – 95:84.Армейцы и химчане разыгрывали главный приз турнира в пятый раз и лишь однажды ЦСКА проиграл – в далеком уже 2011 году. Но в последние времена москвичи традиционно обыгрывают соперников по финалу, будь то серия плей-офф, как в сезонах-2012-2017, будь то одиночный решающий матч, как до 2012 года и в нынешнем турнире.ЦСКА отлично провел финал, выиграв три из четырех четвертей – первую (27:18), вторую (27:23) и четвертую (16:13). В третьем отрезке матча "Химки" смогли чуть сократить разрыв, но ненамного (28:25). Итак, на счету столичных армейцев девятый титул из десяти разыгранных. "Химки" в четвертый раз стали вторыми в Единой лиге.