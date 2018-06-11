Британский бизнесмен Аррон Бэнкс, которого издание Санди таймс обвинило в связях с Россией, утверждает, что не получал финансовой помощи от Москвы за агитацию выхода Британии из ЕС.

Британский бизнесмен Аррон Бэнкс, которого издание "Санди таймс" обвинило в связях с Москвой, уверяет, что не получал никакой финансовой помощи от России за агитацию в пользу выхода Британии из Евросоюза, сообщает ТАСС."Я все еще нахожусь в ожидании банковского чека", — пошутил он в интервью агентству Рейтер и добавил: "Это просто полная, абсолютная чушь". Бизнесмен даже сравнил обвинения "Санди таймс" в свой адрес с охотой на салемских ведьм, когда в XVII веке по обвинению в колдовстве в США были казнены 20 человек и отправлены в тюрьмы почти 200 "ведьм".Бизнесмен видит причину появления подобных публикаций в сворачивании процесса выхода Великобритании из ЕС. "Предпринимаются попытки дискредитировать каждого, кто был вовлечен в агитацию за Brexit", — считает он.Газета утверждает, что власти России неоднократно выходили на связь с Бэнксом, который финансировал кампанию, агитировавшую за Brexit. В частности, упоминаются три встречи с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. По информации издания, неоднократные контакты бизнесмена с чиновниками имели цель "обсуждения деловых возможностей и вопросов, представляющих взаимный интерес на протяжении кампании референдума и после нее".Предприниматель планирует выступить в парламенте и рассказать о своих контактах с чиновниками других стран, в частности США. "Если нас называют русскими шпионами, то мы также должны быть и американскими шпионами", — добавил он.На состоявшейся в субботу пресс-конференции по завершении саммита G7 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что "любые признания нуждаются в расследовании, и компетентные органы этим займутся". Однако отметила, что самой публикации еще не видела.