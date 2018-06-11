Сын Татьяны Булановой и Владислава Радимова Никита рассказал о своей жизни. Мальчик признался, что песни своей знаменитой родительницы ему не по вкусу.

Сын Татьяны Булановой и Владислава Радимова Никита рассказал о своей жизни. Мальчик признался, что песни своей знаменитой родительницы ему не по вкусу.Многие знаменитости признавались, что даже несмотря на их очевидную популярность у миллионов людей, самое главное для них – одобрение родных. Не всегда, особенно в самом начале творческого пути, родители могут со спокойной душой смотреть на попытки своего чада закрепиться на сцене. Однако иногда ситуация развивается более неожиданным образом и уже признанная звезда вдруг узнает, что ее творчество не по душе ее собственным детям.Именно так произошло в случае с Татьяной Булановой. Ее 11-летний сын Никита Радимов признался, что не слушает хиты матери. "Такие песни мне не нравятся", – цитирует мальчика StarHit. Впрочем, ударом в спину назвать это можно только с ироническим оттенком. Как заметил сам ребенок, Татьяна Буланова "в курсе и не обижается". "Потому что оба понимаем: у людей бывают разные предпочтения", – добавил Никита.Он отметил, что ему больше по душе творчество певца Элджея. Глядя на него мальчик также экспериментирует со своим внешним видом. "Мама не против изменений. Спокойно могу попросить записать меня в салон, где и покрасят, и стрижку сделают, как скажу", – рассказал Никита."Каким Никита только не был – белым, с красными полосками по бокам. Он берет пример со старшего брата. Тот тоже экспериментирует с прической! Честно, прошу его волосы не портить. Но сейчас у ребенка каникулы, пусть красится!", – прокомментировала это сама Татьяна Буланова.