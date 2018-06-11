Один из соперников футбольной сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018 – команда Уругвая, - прибыла к месту состязаний. Южноамериканцы выбрали местом своего базирования Нижний Новгород и самолет с делегацией приземлился в аэропорту Стригино.

Один из соперников футбольной сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018 – команда Уругвая, — прибыла к месту состязаний. Южноамериканцы выбрали местом своего базирования Нижний Новгород и самолет с делегацией приземлился в аэропорту Стригино.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в составе сборной Уругвая, с которой наша сборная сыграет заключительный матч группового турнира 25 июня в Самаре, прилетели в Нижний местные знаменитости – Луис Суарес из "Барселоны" и Эдинсон Кавани ("Пари Сен-Жермен").Imágenes de la llegada del plantel celeste al Aeropuerto Internacional de Nizhny Nóvgorod-Strigino para disputar la Copa del Mundo de #Rusia2018 pic.twitter.com/VUYHneWY2J— Selección Uruguaya (@Uruguay) 10 июня 2018 г.Кроме россиян, сборную Уругвая ожидают в группе "A" чемпионата мира матчи против команды Египта (15 июня, Екатеринбург) и Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону). Эксперты считают южноамериканцев главными фаворитами группового этапа.