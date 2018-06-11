Cамодельное взрывное устройство взорвалось утром в понедельник на рынке в провинции Нангархар на северо-востоке Афганистана.

Мирные жители получили ранения в понедельник в результате взрыва на рынке в деревне провинции Нангархар на северо-востоке Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостное агентство Пажвак."Четырнадцать мирных жителей ранены при взрыве на базаре в районе Чапаргар провинции Нангархар", — говорится в сообщении агентства.Ранее движение "Талибан" (запрещено в России) вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам, который в 2018 году приходится на 15 июня.Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По словам афганского лидера, на это время силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан", но продолжат борьбу против "Исламского государства" (запрещена в России) и других террористических организаций, получающих поддержку от иностранных государств.