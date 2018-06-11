Монах-волонтер Алексей Цымбалюк дал в интервью украинской службе BBC, в котором рассказал подробности спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Монах-волонтер Алексей Цымбалюк дал в интервью украинской службе BBC, в котором рассказал подробности спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Цымбалюка украинские силовики обвиняют в заговоре с целью убийства Бабченко.Цымбалюк уверен, что с его помощью украинской спецслужбе удалось ликвидировать "серьезную сеть", у которой были "серьезные планы причинить очень много зла".Как рассказал журналистам Цымбалюк, предполагаемый организатор убийства Борис Герман заказал ему смерть Бабченко, а затем убийство еще почти 60 активистов, журналистов и сотрудников спецслужб.Всех целей он Цымбалюк не знает, но упомянул имена активиста одесского Евромайдана Тодора Пановского и бывшего сотрудника ФСБ РФ Ильи Богданова, пишет "Интерфакс".29 мая в СМИ была опубликована информация об убийстве в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Через сутки СБУ представила Бабченко публике и заявила, что произошедшее было спецоперацией.