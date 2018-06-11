Американский актер Роберт де Ниро нецензурно выругался со сцены в адрес президента США Дональда Трампа. Это произошло на церемонии вручения театральной премии Tony в Нью-Йорке - актер вышел на сцену объявить выступление музыканта Брюса Спрингстина.

Американский актер Роберт де Ниро — давний оппонент Дональда Трампа — нецензурно выругался со сцены в адрес президента США. Это произошло на церемонии вручения театральной премии Tony в Нью-Йорке — актер вышел на сцену объявить выступление музыканта Брюса Спрингстина."Скажу одно: пошел он, — заявил де Ниро, как только подошел к микрофону. — Это уже не "долой Трампа" — это "пошел он"!Зал аплодировал актеру стоя. Зрители транслировавшего церемонию телеканала CBS не услышали слов де Ниро — их оперативно заглушили, сообщает портал TMZ. Однако нецензурированную версию видео разместил как минимум один из пользователей "Твиттера", заодно похвалив за смелость австралийских телевизионщиков, давших ее в эфир.