Эксперты связывают это с высокой конкуренцией на рынке и низкой покупательской активностью. Предпосылки к росту есть только в крупных городах – покупатели в них отличаются более высоким уровнем доходов, а значит - активнее берут ипотеку.

Цены на жилье за год в России практически не выросли (+0,3%), в то время как во всем мире жилая недвижимость подорожала в среднем почти на 5%, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank.В конце мая эксперты Avito и PWC в своем совместном исследовании сообщили, что стоимость жилья в пятнадцати крупных городах-миллионниках за четыре года в среднем упала на 7%. Положительная динамика была отмечена только в Петербурге и Казани. Жилье в этих городах подорожало на 4%.По данным Knight Frank, за год (с первого квартала прошлого года по первый квартал текущего года) Россия опустилась с 34 места на 47 место в мировом рейтинге в мировом рейтинге цен Global House Price Index (GHPI). Всего исследовалось 57 стран. Для сравнения в прошлом году рост цен на жилье в среднем по России составлял 4,6%, сейчас 0,3%, отмечают аналитики.Лидером рейтинга стал Гонконг, жилье здесь за год подорожало почти на 15%. Также аналитики отмечают восстановление европейского рынка недвижимости.В то же время эксперты обращают внимание на то, что заметно сокращается количество стран с пиковыми показателями роста цен на жилье. Если в прошлом году 10%-ный рост цен был зафиксирован почти в каждой пятой стране (18%), то сейчас в каждой десятой (10%).Что касается России, то высокие показатели относительно общероссийских тенденций демонстрируют два города - Москва и Петербург. По данным компании, в этих городах цена квадратного метра за год выросла на 4%.Кроме этого, недавно Москва поднялась в рейтинге мегаполисов мира по динамике цен на элитное жилье – с последнего 41 места на 36. Об этом также сообщали в Knight Frank. По итогам первого квартала стоимость дорогого жилья в российской столице зафиксирована на уровне - минус 1,4%."Москва продемонстрировала более высокие показатели относительно общероссийских тенденций. В целом по итогам года цена квадратного метра года выросла на 4% и достигла значения 263 тысяч рублей, при этом небольшой, но устойчивый рост наблюдается уже три квартала подряд", - отмечает директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольга Широкова.Главные причины стагнация рынка жилья – перенасыщение и отсутствие роста доходов."Основная причина стагнации цен – это высокая конкуренция и недостаточная активность покупателей", - говорит генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин. Сейчас на продажу в Москве выставлено жилье в более чем 300 проектах.Причем даже если мы говорим о самом развитом рынке первичного жилья – Москве, где высокое качество строительства и относительно платежеспособные покупатели, средние цены на новостройки здесь практически не растут, отмечает он.На протяжении последних лет ситуация в стране была не самой простой: падение цен на нефть, высокая волатильность рубля, рост ключевой ставки и так далее – все это не способствовало росту благосостояния жителей страны и как результат на прямую сказывалось на рынке жилой недвижимости, отмечает Ольга Широкова.Согласно данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра в новостройках в первом квартале подорожала на 3,5%, а на вторичном рынке на 1,7%. Поэтому говорить о снижении цен не приходится, говорит управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая"Однако, действительно наблюдаемый рост очень слабый, особенно учитывая потенциал отечественного рынка по спросу. Кроме того, нужно понимать, что рынок жилья России географически неоднородный. В стране есть депрессивные регионы, где цены продолжают сокращаться. И их, к сожалению, большинство", - отмечает она.Локомотивами рынка жилья остаются крупные города, именно в них формируются предпосылки для роста цен – высокая покупательская активность на фоне дешевеющей ипотеки.Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В этих локациях покупатели отличаются относительно высоким уровнем доходов, а значит, они охотнее берут ипотеку, чем жители других регионов, поясняет Мария Литинецкая.Рост цен возможен к концу года, с большей вероятностью подорожают новостройки, считают эксперты. Это будет связано с предстоящими законодательными новеллами в сфере регулирования долевого строительства, которые приведут к росту себестоимости строительства, а значит, часть застройщиков будет вынуждена увеличивать расценкфи, чтобы остаться в прибыли.На мой взгляд, начавшееся лето – это самый спокойный и прогнозируемый период для покупки жилья, считает управляющий партнер компании "Метриум".До конца года, маловероятно, что цены будут демонстрировать значительную положительную динамику, считает директор департамента управления продажами жилых обьектов Knight Frank.Изменения к закону о долевом строительстве начнут сдерживать выход на рынок новых проектов. Тем не менее, при уже существующей конкуренции, застройщики будут вынуждены конкурировать в первую очередь привлекательными ценами предложения, даже несмотря на ужесточение "правил игры", заключает она.