Мелочь, которая померкла и прошла незамеченной в ожидании крупных международных встреч - саммита ШОС в Пекине, семерки в Квебеке, подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Мелочь, которая померкла и прошла незамеченной в ожидании крупных международных встреч — саммита ШОС в Пекине, "семерки" в Квебеке, подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре. 6 июня посла США в Германии пригласили в Министерство иностранных дел страны, чтобы за закрытыми дверьми объяснить, как подобает себя вести, а как — нет. Участник "педагогического этюда" — трудновоспитуемый Ричард Гренелл. Один не ходит. Открытый гей. Гордость Госдепартамента США. В самые ответственные моменты жизни — всегда в паре со своим бойфрендом. Они даже несколько похожи. У обоих одинаково незамутненный взгляд.На присяге у вице-президента Пенса бойфренд ассистирует, поддерживая Библию. На встрече-представлении с президентом Германии Штайнмайером. Интересна одежда. На Ричарде Гренелле — типичный костюм, что в Англии называется morning suit, по-русски – "визитка". Черный пиджак с вороньим хвостом (не путать с фраком), жилетка, полосатые брюки, белая сорочка и шелковый галстук. Его бойфренд — тоже в "визитке", но с некоторым отступлением — в черных брюках. Президент Штайнмайер вроде бы тоже в "визитке", но ему самому почему-то смешно.В наши дни это дресс-код на свадьбах в консервативных кругах Великобритании. Но все еще используется на других формальных мероприятиях, будь то похороны или утренний прием. Этим костюмом Великобритания обогатила весь англосаксонский мир. В Америке — исчезающий стиль. Но все еще на свадьбах.Так или иначе, а седовласый президент Штайнмайер в "визитке" — по старой дипломатической традиции. А сладкая парочка, которая взяла его в клещи, словно продолжает праздновать свою свадьбу. Но все трое как бы в унисон.Штайнмайер, однако, словно чувствует некий диссонанс и позирует со смехом, как будто защищаясь от контекста или смеясь над собой, — эка, куда его занесло на склоне лет...Посол Ричард Гренелл и схожий с ним бойфренд — словно двое из ларца одинаковы с лица. Сюжет из русской сказки. Волшебники из коробочки. Всю работу могут сделать за вас, но и есть тоже вместо вас будут.Впрочем, это все так, образы. Вызывали американского посла Ричарда Гренелла в немецкий МИД совсем не по смешному поводу. Он — на грани высылки из Германии. По крайней мере, этого требуют в Бундестаге. Например, срочной высылки официального представителя США потребовала лидер фракции левых Сара Вагенкнехт. Ее возмутило недавнее высказывание посла США Гренелла о поддержке консервативных сил Европы, что было воспринято как вмешательство в политическую жизнь Германии."Тот, кто, как и американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат", — уверена Вагенкнехт.Еще больший скандал вызвала новость о том, что американский посол в Германии Ричард Гренелл пригласил к себе на обед канцлера Австрии Себастияна Курца. По отношению к молодому симпатичному канцлеру Гренелл явно дышит неровно. Канцлер на заманчивое приглашение не откликнулся, но сам факт приглашения к себе на обед в Германию лидера другого государства беспрецедентен, ведь посол в любой стране и сам считается в гостях. Это все равно что звать в чужие гости. Как бы не принято в Европе. Да и еще и канцлер Курц — резкий оппонент канцлеру Меркель.Сам Гренелл не считает, что допустил бестактность. Да и Госдеп США своего посла поддержал, мол, свобода слова. Так же как свобода слова и то, что буквально сразу по прибытии в Германию посол Гренелл прямо потребовал от немецких компаний свернуть свой бизнес в Иране, поскольку США из иранской ядреной сделки выходят, санкции против Ирана возвращают, а под эти санкции подпадают и те, кто с Ираном задумает сотрудничество продолжить. Безапелляционно.А теперь, сколько ни вызывай посла США в немецкий МИД, ничего не изменится. Он будет продолжать вести себя по-хамски, не считаясь ни с чем и ни с кем. Да и не стоило бы об этой личности — что нам посол Ричард Гренелл — говорить так подробно, если бы не был он символом бесцеремонной политики США по отношению ко всему миру сейчас, включая даже своих союзников. Вызывает симпатию? Нет. И ни у кого уже. Все изолировали Россию, изолировали, вот и доизолировались до того, что сами в изоляции рискуют оказаться.