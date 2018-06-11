Международная федерация футбола собирается внести некоторые изменения в существующую систему вычисления рейтинга национальных сборных. Об этом журналистам сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино. Впрочем, детали изменений пока публике не представлены.

Международная федерация футбола собирается внести некоторые изменения в существующую систему вычисления рейтинга национальных сборных. Об этом журналистам сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино. Впрочем, детали изменений пока публике не представлены."Мы решили изменить принцип составления рейтинга сборных, — цитирует Инфантино ТАСС. – Он не всегда отражал реальную расстановку сил и был справедлив. Но сейчас я не смогу поделиться деталями, в этом надо долго разбираться". "И вообще – здесь большое поле деятельности для математиков", — сказал президент ФИФА.Как считают специалисты, одной из главных проблем существующей классификации сборных ФИФА является слишком малое количество очков, начисляемое командам за товарищеские матчи. В силу этого хозяева чемпионатов мира и Европы, не участвующие в отборе на домашние турниры, существенно опускаются в рейтинге.Так сборная России перед стартом World Cup-2018 опустилась на рекордно низкое 70-е место, что скажется при проведении жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022. То же самое, скорее всего, произойдет и с командой Катара, который будет принимать турнир через 4 года.