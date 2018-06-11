«Время первых» — российский фильм о первом выходе в открытый космос

«Время первых» — российский фильм о первом выходе в открытый космосПоказ фильма «Время первых» состоится под открытым небом 12 июня на Никитском бульваре во Владимире, сообщают организаторы в социальной сети.В сообщении говорится, что кинопоказ запланирован на 21:30. Однако из-за плохой погоды мероприятия могут отменить.«Время первых» — российский фильм о первом выходе человека в открытый космос. Главные роли сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский.6+На заметку: Посетите интернет-проект http://www.resortpropertyturkey.com -вы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика узнать всю подробную информацию про Турцию. Рекомендуем вам уже сегодня заглянуть на этот интернет-сайт и ознакомиться с информацией представленной на нем!