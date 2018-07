В канадском Монреале завершилась основная гонка очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Победил немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель. Россиянин Сергея Сироткина из Williams занял 17-е место, замкнув пелетон.

BREAKING: Sebastian Vettel scores his 50th career victory, and with it takes the lead of the championship! #CanadianGP