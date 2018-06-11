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<a href="http://33live.ru/novosti/11-06-2018-formula-1-fettel-vyigral-v-kanade-i-vyshel-v-lidery-chempionata.html" target="_blank">Формула-1. Феттель выиграл в Канаде и вышел в лидеры чемпионата</a> - В канадском Монреале завершилась основная гонка очередного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Победил немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель. Россиянин Сергея Сироткина из Williams занял 17-е место, замкнув пелетон.