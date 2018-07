В канадском Монреале стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Сразу после старта случилась серьезная авария, в которой принял участие напарник россиянина Сергея Сироткина по команде Williams Лэнса Стролла.

В канадском Монреале стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Сразу после старта случилась серьезная авария, в которой принял участие напарник россиянина Сергея Сироткина по команде Williams Лэнса Стролла.После первых кругов старта Стролл в одном из сложных поворотов не справился с управлением машиной и спровоцировал аварию с гонщиком Toro Rosso Брендоном Хартли. В итоге "красный бык" под управлением Хартли потерял колеса, но и сам Стролл не смог продолжить гонку. К счастью, сами пилоты в аварии не пострадали.LAP 1/70:Great start for Vettel but there's been a huge impact behindHartley and Stroll are OUT #CanadianGP