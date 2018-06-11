Считаные дни остаются до открытия в России Чемпионата мира по футболу. 8 июня Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам и гостям чемпионата.

Считаные дни остаются до открытия в России Чемпионата мира по футболу. 8 июня Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам и гостям чемпионата. "Мы сделали все, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на Чемпионат мира FIFA", — заявил президент.В первый же день чемпионата — 14 июня — сборная Россия сыграет на стадионе "Лужники" со сборной Саудовской Аравии. В рейтинге FIFA мы на строку выше саудитов, так что выигрывать нужно обязательно. Болеем за наших!А пока в Россию прибывают зарубежные сборные и их фанаты. Организаторы заканчивают последние приготовления.В Краснодаре фаворитов Чемпионата мира испанцев встречают фанаты и гигантский графити-портрет капитана сборной Серхио Рамоса. Первая тренировка Испанской сборной. Юные футболисты бурно приветствуют своих кумиров: Пике, Иньесту, Рамоса. И вот он, словно сошедший с картинки на панельной девятиэтажки, Серхио Рамос на краснодарском поле. Фернандо Йерро — звезда футбола, экс-игрок "Барселоны", раздает автографы — его здесь помнят.Страстный поклонник футбола Михаил Боярский — посол FIFA — разминается на Дворцовой. Технологичный, ультрасовременный, с раздвижной крышей, как марсианский звездолет, стадион "Санкт- Петербург". От Пулково до стадиона вместо двух часов путь теперь занимает всего 20 минут. И еще прибавились две новых станции метро.Полицейские тоже готовились — учили языки.В Самаре все ждут матча Россия — Уругвай. Коза-оракул по кличке Забияка предсказала победу нашей сборной.В фойе Нижегородского вокзала гостей города встречает огромный глобус, он же мяч, расписанный под хохлому. Точно такой же, только в разы меньше, можно купить как сувенир. Эмблема Чемпионата мира гармонично вписалась в хохломской узор.В Нижнем Новгороде футуристичный и одновременно классический стадион с лопастями-колоннами (их 88) возник на месте слияния двух рек — Оки и Волги. Сюда на поле выйдет сам Лионель Месси. И англичане — они уже вовсю готовятся.Где как не на Мамаевом кургане лучше всего говорит о победах, в том числе и футбольных. И красавиц-стадион "Арена" — наглядное тому подтверждение.Здесь намечается грандиозное праздничное шоу к открытию Чемпионата мира. Автомобильные развязки, новые гостиницы и живописная набережная Волги и уютнейший мемориальный парк.Интерьер — в национальных цветах: бордовом, зеленом и золотом. Деревянные детали, орнамент и знаменитые мордовские узоры — розетки. В Саранске к Чемпионату миру построили новый комфортный аэропорт. Сюда приедет и сборная Японии. Японские болельщики тоже собираются в России.Невероятно красива и современна Казань. Двухэтажные красные автобусы-кабриолеты уже стали одним из туристических брендов города. Билет на экскурсию действует сутки — можно сойти на любой остановке.В Сочи олимпийский стадион "Фишт" — с крышей-панцирем гигантского броненосца — уже готов к чемпионату. Волонтер Мартон Майер — швейцарец. Вместе с российскими волонтерами обеспечит комфортное пребывание болельщиков на стадионе. Для фестиваля болельщиков гигантская площадка на 10 тысяч человек, в центре на побережье готова.В самом живописном месте Сочи откроется фестиваль болельщиков, где фанаты футбола на самом большом экране смогут посмотреть самые интересные матчи Чемпионата мира-2018.Калининград. Самый западный российский регион. Оформление каждого пересекающего границу — не больше трех минут."Можно с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ. Весь мир увидит это 14 июня, когда стартует турнир, как прекрасен стадион "Лужники", как гостеприимна Россия и как все прекрасно организовано", — заявил Джани Инфантино, президент Международной федерации футбола.Полтора миллиона гостей приедут в нашу страну на невероятный праздник футбола. Матчи чемпионата увидят миллиарды зрителей по всему миру.