Иван Ургант в своем Инстаграме опроверг слухи о получении израильского гражданства в аэропорту Бен-Гурион, пообещал скоро вернуться в Россию, поблагодарил подписчиков за беспокойство и попросил не пугать его бабушку Нину Николаевну мифической эмиграцией.

Иван Ургант в своем "Инстаграме" опроверг слухи о получении израильского гражданства в аэропорту Бен-Гурион, пообещал скоро вернуться в Россию и поблагодарил подписчиков за беспокойство.По словам телеведущего, он улетел из страны на два дня. В Израиле похоронены прабабушка и тетя Урганта, которые его воспитали и которых он очень любит, уточнил Иван в своем посте.В связи с шумихой, произошедшей из-за отъезда, телеведущий попросил не пугать его бабушку Нину Николаевну "мифической эмиграцией".