Накануне дня рождения Петра I стало известно об удивительном открытии. Иконостас Петровского собора Высоко-Петровского монастыря не был уничтожен при закрытии обители советской властью, - сообщил игумен Петр (Еремеев). Считавшийся утерянным иконостас хранился в музее-заповеднике Коломенское.

Накануне дня рождения Петра I стало известно об удивительном открытии. Новость пришла от наместника Высоко-Петровского монастыря в Москве игумена Петра (Еремеева). "Иконостас Петровского собора Высоко-Петровского монастыря не был уничтожен при закрытии обители советской властью, как это считалось ранее", — сообщил отец Петр. Неожиданно выяснилось, что считавшийся утерянным иконостас хранится в музее-заповеднике Коломенское.Высоко-Петровский мужской ставропигиальный монастырь Русской православной церкви стоит на улице Петровке. Предположительно обитель была основана в 1315-м году митрополитом Киевским, Владимирским и всея Руси святителем Петром. Первое упоминание о нем есть в письменном источнике 1317-го года. Монастырь, конечно же, был деревянным. И только в 1514-м году итальянский архитектор Алевиз Новый построил тут первый каменный храм — митрополита Петра.346 лет назад, 9 июня 1672-го года у царя Алексея Михайловича Романова по прозвищу Тишайший рождается 14-й ребенок. Впрочем, он же и первый от второй жены, царицы Натальи Нарышкиной. Мальчика назвали Петром. На радостях дед младенчика Кирилл Полуэктович Нарышкин дарит Алексею Михайловичу свою усадьбу, располагавшуюся рядом с Высоко-Петровской обителью. Чуть позже Алексей Михайлович передал усадьбу в дар монастырю, увеличив почти вдвое его территорию.Сам Петр, видимо, полюбил этот московский монастырь, потому что в годы его правления и при его поддержке было завершено возведение Боголюбского храма, ставшего семейной усыпальницей Нарышкиных. А также построен трапезный храм во имя преподобного Сергея Радонежского (в благодарность за спасение царя в Сергиевой обители во время восстания стрельцов), святые врата с надвратной Покровской церковью и 2-х ярусной колокольней, братский корпус, занявший юго-западную часть монастырского двора — Нарышкинские палаты, Игуменский корпус.А еще по поручению царя Петра I в 1690-м году в кратчайшие сроки был выполнен и установлен в Петровском же соборе новый иконостас. 29 икон и царские врата прежнего иконостаса эпохи Рюриковичей были перенесены в Покровскую церковь обители.Монастырь был формально закрыт в 1918-м году — после Октябрьской революции. Все жилые здания были реквизированы и переданы в жилищный фонд. Но храмы продолжали действовать: здесь сформировалась одна из крупнейших подпольных монашеских общин в СССР во главе с епископом Варфоломеем (Ремовым). Служили до июня 1929 года, когда был закрыт Боголюбский храм. В Толгском храме, церкви Казанской иконы Божией Матери, Игуменском корпусе, корпусе братских келий и в усыпальнице Нарышкиных были устроены коммунальные квартиры. В Сергиевском храме устроили библиотеку, потом спортзал.В храме святителя Петра — литейный цех. Иконы и алтарь исчезли. И считались уничтоженными.В 1994-м году Высоко-Петровский монастырь был возвращен Русско Православной Церкви, но возрождение монастыря состоялось лишь в 2009-м году. Реставрационные работы велись, ведутся. И будут вестись еще очень долго.А в параллельном пространстве, в мире музеев и искусствоведения в это время идет своя жизнь. И, наверное, для людей никакого отношения не имеющих к религии, нет ничего удивительного, что 7 июня в Государственном институте искусствознания состоялась презентация первых итогов исследования на тему "Иконостас собора Петра митрополита Высокопетровского монастыря: история создания, формы бытования. "Диалог" письменных источников и артефактов: новые подходы в исследовании архитектурного декора и резного убранства церковных интерьеров в московских иконостасах позднего Средневековья".Тогда-то и выяснилось, что иконостас, который долгие годы считался безвозвратно потерянным все эти годы обретался в запасниках Коломенского. Опись при доставке не была проведена, но все сходится по документам XVII века.Оказалось, что спасением Петровского иконостаса мы обязаны Петру Барановскому. Иконы, резные элементы шестиярусного иконостаса были перевезены им в конце 1930-х годов в Коломенское. Хранились здесь данные предметы без описи, не совсем в должных условиях, зато уцелели. Идентификация икон началась в конце 60-х, но к настоящему изучению пришли лишь в последнее время. Особая строка на этой странице истории иконостаса приходится на 1977-й год, когда значительную часть его обветшавших архитектурных деталей списали. Но и без них понятно: это тот самый иконостас, что был выполнен по указу 18-летнего Петра. Судьба иконостаса эпохи Рюриковичей, к сожалению, неизвестна. Научные изыскания проводились ведущим сотрудником Института теории и истории изобразительных искусств РАХ Марией Николаевой и заведующей сектором декоративно-прикладного искусства Московского государственного объединенного музея-заповедника (ГМОМЗ) Коломенское-Измайлово-Люблино Тамарой Островской."Находка" иконостаса — огромное событие. Между тем, нашли его явно не вчера. И, кажется, никто не планировал (или не торопился) оповещать настоятеля и насельников действующего монастыря. При том, что монастырь и музей в Москве — в получасе езды друг от друга и одного-единственного телефонного звонка. По крайней мере приглашения на семинар игумен Петр не получал: "О запланированном заседании научного семинара в Государственном институте искусствознания, посвященного иконостасу Петровского собора, я узнал из интернета. Я не менее пяти раз перечитывал анонс, думая что я что-то не так понял. Потому что до сих пор общепринятыми версиями судьбы этого шедевра мастеров Оружейной палаты были уничтожение или хищение представителями советской власти, приспособившими после резолюции этот древний собор под индустриальные нужды".И продолжил рассказ: "На семинар я шел с достаточно скептическим настроем. Но с первых минут доклада исследователей стало очевидно, что эти скромные труженицы отечественного искусствоведения совершили выдающееся открытие. Была проведена титаническая работа по сверке архивных материалов, древних источников, случайно уцелевших фотографий элементов иконостаса и самих объектов хранения. В зале было много ученых, видавших виды, но доклад впечатлил всех. Понимаете, дело даже не в том, что российская культура не потеряла выдающийся памятник 17 века. Хотя это само по себе событие. Уникальность ситуации в том, что над этим иконостасом трудилась большая группа иконописцев, от которых остались редкие работы, порой вообще только имена. А тут найдено и досконально описано собрание, иллюстрирующее их творчество. Но при этом осталась не раскрыта одна важная делать. Не сохранились или пока не открыты документы об авторстве и времени создания распятия, венчавшего иконостас. Резные элементы, само крестное древо и резной образ Спасителя сохранилось очень хорошо, но вот история их создания пока покрыты тайной".Пока искусствоведы ищут у себя в запасниках недостающие детали иконостаса, пока бьются над разгадкой тайн иконописи, В Москве были совершены еще два открытия, имеющие непосредственное отношение к Высоко-Петровскому монастырю.Во-первых, выяснилось, что территория Петровского парка у метро Динамо принадлежала обители: здесь были подмосковные огороды, сады и ее подворье — отсюда и современное название парка. А руководитель ансамбля звонарей "Московский Кремль" Игорь Коновалов сообщил, что недавно были обнаружены «два подлинных колокола».