Ударом в спину назвал глава Национального экономического совета при президенте США высказывания премьер-министра Канады по окончании саммита G7.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо своими заявлениями по окончании саммита G7 "нанес удар в спину" США заявил в воскресенье глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу, сообщает ТАСС. По его мнению, это стало причиной, по которой Дональд Трамп отказался одобрять итоговое коммюнике канадского саммита.
В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США.
По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо оценил американские пошлины как "оскорбительные", и заметил, что "не позволит помыкать собой".
Кадлоу в интервью телеканалу Си-эн-эн, говоря о канадском премьере, заявил, что своим высказыванием Трюдо оказал плохую услугу всей Группе семи. "Президент Трамп участвовал в процессе добросовестно. Затем он садится на самолет, улетает, и Трюдо начинает критиковать его на пресс-конференции. Извините, но это предательство. Это двойная игра", — считает советник Трампа.
Ранее поведение самого Трампа на саммите сравнили с неустойчивой погодой. "После "семерки" одна уверенность: слово Трампа так же надежно, как и погода", — написал в воскресенье в своем Twitter лидер одной из крупнейших фракций Европарламента Удо Булман. По мнению Булмана, Евросоюзу следует учитывать "абсолютную изменчивость действий президента США и в этой связи необходимо стать более сильным и "более единым", чем когда-либо. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес, выступая в воскресенье в Берлине, назвала Трампа "суматошным человеком", и отметила, что на саммите G7 он "устроил катастрофу".
В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.