Ударом в спину назвал глава Национального экономического совета при президенте США высказывания премьер-министра Канады по окончании саммита G7.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо своими заявлениями по окончании саммита G7 "нанес удар в спину" США заявил в воскресенье глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу, сообщает ТАСС. По его мнению, это стало причиной, по которой Дональд Трамп отказался одобрять итоговое коммюнике канадского саммита.В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США.По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо оценил американские пошлины как "оскорбительные", и заметил, что "не позволит помыкать собой".Кадлоу в интервью телеканалу Си-эн-эн, говоря о канадском премьере, заявил, что своим высказыванием Трюдо оказал плохую услугу всей Группе семи. "Президент Трамп участвовал в процессе добросовестно. Затем он садится на самолет, улетает, и Трюдо начинает критиковать его на пресс-конференции. Извините, но это предательство. Это двойная игра", — считает советник Трампа.Ранее поведение самого Трампа на саммите сравнили с неустойчивой погодой. "После "семерки" одна уверенность: слово Трампа так же надежно, как и погода", — написал в воскресенье в своем Twitter лидер одной из крупнейших фракций Европарламента Удо Булман. По мнению Булмана, Евросоюзу следует учитывать "абсолютную изменчивость действий президента США и в этой связи необходимо стать более сильным и "более единым", чем когда-либо. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес, выступая в воскресенье в Берлине, назвала Трампа "суматошным человеком", и отметила, что на саммите G7 он "устроил катастрофу".В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.