Водитель легкового автомобиля, совершивший левый поворот, протаранил мотоциклиста. После столкновения байкер, кувыркаясь, пролетел несколько метров. Инцидент попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

В сети размещены кадры аварии, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 10 июня, на улице Пластунской в Сочи.Водитель легкового автомобиля совершил левый поворот. В момент пересечения полосу встречного движения, легковушка столкнулась с мотоциклистом, не успевшим уклониться от препятствия, появившегося у него на пути.После ДТП байкер, кувыркаясь, пролетел несколько метров и остановился только около ограждения проезжей части.По предварительной информации, мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.