Столица Украины прославилась новой гнусностью. Генпрокурор Юрий Луценко объявил, что у местных правоохранителей якобы есть некий расстрельный список журналистов, работающих на Украине, которых Россия планирует убить.

Столица Украины прославилась новой гнусностью. Генпрокурор Юрий Луценко объявил, что у местных правоохранителей якобы есть некий "расстрельный" список журналистов, работающих на Украине, которых Россия планирует убить. До сих пор с журналистами на Украине расправлялись без помощи России. Их расстреливали, взрывали, сажали в тюрьму за госизмену, заводили дутые уголовные дела, депортировали и даже пытали, Но теперь решили, что ответственность за беспредел лучше переложить на Москву.В списке — 47 имен. Ни одно из них России никак не вредит. В сумме все они — часть привычного информационного шума, который можно считать штатным. Но сейчас каждый из списка получил от Порошенко телохранителей и официальную, образно говоря, мишень на спине. Мол, каждый отныне — потенциальная жертва. Жертва русских. Делается это для того, чтобы пронумерованных журналистов запугать и поставить под контроль в период предстоящей президентской компании, в ходе которой действующий глава государства с рейтингом менее 10% должен сохранить власть.Для журналистов из объявленного в Киеве списка все это очень опасно, ведь, с одной стороны, государственная охрана это и государственная слежка, а с другой, — журналистов из списка киевскому режиму в своей логике теперь даже выгодно убивать. Убивать для сгущения антироссийской ненависти в стране как важного электорального ресурса. Любое убийство журналиста из списка теперь автоматически будет вешаться на Россию, мол, мы же предупреждали: в списке был.Вот он, список этих несчастных. Лишь некоторые имена.- Замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев — это из беглых крымских татар.- Матвей Ганапольский, сменивший Москву на Киев.- За ним следом — земляк Евгений Киселев, тоже отправившийся в Киев в поисках свободы слова.- Сергей Гришин — замглавреда "РБК-Украина".- Писатель Юрий Андрухович. Тихо пописывает себе в Ивано-Франковске, но список "украшает".- Тут же и бедняга Виталий Портников, публикующийся и в Москве.- Главред киевского еженедельника с претензией на интеллектуальность "Зеркало недели" Юлия Мостовая и ее заместитель, обозреватель того же издания Сергей Рахманин.- Алексей Мустафин — публицист и медиаменеджер.- Алена Притула — владелица ресурса "Украинская правда".Вот лишь десяток из 47 имен. Один нюанс: многие из названных и пронумерованных не в восторге от того, чем обернулся кровавый госпереворот и уж точно не фанаты Порошенко. Но Порошенко ставит их в список потенциальных жертв России. Удобно, не правда ли? Провокация.Киевский список — продукт другой провокации — той, от которой мир недавно содрогнулся, когда блогера Аркадия Бабченко уложили в лужу свиной крови, объявили расстрелянным по заказу России, а потом предъявили публике живым и здоровым, хотя и с дурной улыбкой. Теперь мнимый убитый просит за интервью с рассказом об инсценировке 60 тысяч долларов. Такая такса теперь у "актера" Бабченко. Желающих заплатить пока нет.Вообще, если задуматься, Киев становится городом провокаций и инсценировок. Рано или поздно замысел раскрывается, но стыдно никому не становится. Упали в грязь, отряхнулись, дальше пошли — опять за свое.Вот арестовали 15 мая в Киеве журналиста Кирилла Вышинского, главреда портала РИА Новости Украина. Стали "клеить" госизмену — 15 лет с конфискацией имущества. Недавно у Кирилла Вышинского в банковской ячейке якобы нашли пистолет. Теперь из журналиста "лепят" образ русского комиссара с наганом. Под арестом Вышинского держат явно, чтобы обменять на готовивших теракты у нас Сенцова или Сущенко, что даже и не скрывают. От украинского паспорта узник отказался, оставшись при этом в российском гражданстве.Обменяв журналиста Вышинского на террориста, Порошенко хочет создать прецедент, а потом и конвейер обмена схваченных по ложным поводам русских на засланных к нам диверсантов. Тогда отправленного к нам человека со взрывчаткой можно и подбодрить: "Не бойся. Обменяем в случае чего".Президента России, конечно же, тема волнует. И на "Прямой линии" Путин высказался довольно развернуто: "Его ведь задержали и арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Это абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика сегодняшних украинских правителей. Она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций. А что касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, взрыва, в результате которого могли бы пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи. Разные и несопоставимые. Надеюсь, мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят".Репутацию города провокаций Киев нарабатывал с начала XXI века старательно. Вспомнить хотя бы пропажу журналиста Гонгадзе в сентябре 2000-го. Сначала как один из фигурантов интриги майор Мельниченко из охраны президента Украины Кучмы организовал круглосуточную прослушку кабинета главы государства. Потом из полученных пленок склеили мутное распоряжение разобраться с журналистом Гонгадзе. Интрига не сработала бы против Кучмы, если бы не было трупа Гонгадзе. Какой-то труп — обожженный и обезглавленный — нашли в лесу в ста километрах от Киева. Рост и размер ноги не совпадали, но не важно — ради провокации этим можно было пренебречь.Труп "опознали" по подброшенному уже в морге медальону. Но убил Кучма журналиста Гонгадзе — и все тут! По улицам понесли символический гроб президента Кучмы, на массовых акциях стали жечь его чучело, а лозунг — "Украина без Кучмы!" Провокация! Так и до "оранжевой" революции довели. Это уже в канун президентских выборов осенью 2004-го, где на излете Кучмы схлестнулись Ющенко и Янукович. И век бы Ющенко победы не видать, если бы не провокация с выдуманным отравлением Ющенко. Недавно "Вести недели" уже подробно рассказывали про это: про яд диоксин, которого не было, про то, как Ющенко делал себе косметические процедуры на лице и нарушал прописанную диету, про то, как раздуло его и как он до сих пор не удается сдать кровь на анализ. Но тогда придуманная провокация — про то, как Россия отравила Ющенко, стала решающим аргументом для "оранжевого Майдана", назначения неконституционного третьего тура президентских выборов и победы в нем Ющенко. Сейчас-то все стало известно, но ведь тогда провокация сработала.А вот другая для смеха. Тоже в Киеве. Но она по чьей-то глупости не сработала, хотя закручена была лихо. Это уже почерк Бориса Березовского. В начале 2004 года, когда Путин шел на свой второй президентский срок. Одним из зарегистрированных кандидатов был Иван Рыбкин, самовыдвиженец и экс-спикер Госдумы России. Березовский — похоже, это был именно он — выманил Рыбкина из Москвы в Киев. Приманкой была встреча с лидером мятежной Чечни Асланом Масхадовым. Благородный мотив Рыбкина — окончание войны в Чечне. Масхадов, однако, ни о какой встрече с Рыбкиным, тем более в Киеве, не помышлял. Рыбкина просто обманули. В Киеве его напоили и держали четыре дня в квартире на Лютеранской. В Москве – скандал: пропал оппозиционный зарегистрированный кандидат в президенты России! Как Рыбкина тогда в Киеве не придушили, до сих пор не понимаю. Наверное, все же сработали российские спецслужбы в сотрудничестве с коллегами из тогда еще дружественной Украины. А "пришить" Рыбкина, судя по всему, собирались. Убийство кандидата в президенты отменяло бы сами выборы, а других кандидатов, включая Путина, лишало бы права баллотироваться в новой гонке. Вот такая в Киеве затевалась провокация. И все — борьба за власть.Успешной в борьбе за власть провокацией стал расстрел так называемой "небесной сотни" на Майдане уже в феврале 2014-го. Когда затеянный госпереворот уже выдыхался, а народ с Крещатика и Майдана был готов вот-вот разойтись, то в окнах зданий появились снайперы и по приказу лидеров госпереворота, кто за деньги, кто движимый революционным цинизмом, стали стрелять одновременно и по толпе, и по стражам порядка. Старая технология стравливания сторон. Провокация. Обвинили Януковича. Сейчас уже все это известно. Но тогда кровавая провокация сработала. Власть до сих пор в руках спонсора госпереворота, олигарх-президента Порошенко. А доверчивый народ доведен до ручки.И вот совсем свежак. Из Киева решили отправить "привет" предстоящему в России Чемпионату мира по футболу. Задумка — скомпрометировать гостей и испугать купивших к нам билеты иностранных болельщиков. Удобный повод — финал Лиги чемпионов в Киеве. После матча "Ливерпуль" — "Реал" два десятка хулиганов в балаклавах вломились в ресторан, где ужинали добропорядочные англичане, и устроили настоящий погром с переворачиванием столов, бросанием стульев и залитым английской кровью полом. Орали, разумеется по-русски. Но это был только пас. Гол России должна была забить британская пресса. Мол, русские приехали в Киев бить англичан. Провокация. Ведь в Киеве по-русски и говорят. А болельщики из России туда не ездят. На Украину их просто-напросто не пускают."The Daily Mirror обвиняет "русских" в атаке на болельщиков "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, поскольку нападавшие говорили по-русски. Однако россиян призывного возраста не пускает в страну Госпогранслужба Украины. При этом русский язык является наиболее распространенным в Киеве" — российское посольство в Лондоне, казалось бы, все разъяснило. В Киеве нашлись фанаты, которые взяли на себя ответственность за кровавое побоище. Но кто все это слышал? Провокация. И осадок остался.Чемпионат мира в России --на носу. А уже говорят, что именно на эти дни Киев наметил наступление в Донбассе. Да и заявления олигарха-президента Порошенко действительно становятся все более воинственными. Выступая недавно в Киеве, он как бы легализовал "горячую войну" в Донбассе. "У нас сегодня никакой не замороженный конфликт, как некоторые пытаются представить. У нас — горячая фаза войны, — заявил Порошенко. — Война закончится нашей победой".Путин редко прямо комментирует высказывания Порошенко, но на "Прямой линии" его ответ на вопрос о Донбассе прозвучал как предостережение и словно реакция на готовящуюся провокацию со стороны Киева.Тему предложил писатель Захар Прилепин. "У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные наступательные боевые действия. Как вы прокомментируете эту ситуацию?" – спросил он главу российского государства."Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду, и по выборам президента, и ситуация в этой связи усугубляется. И я еще раз хочу это подчеркнуть: нынешние украинские власти, особенно в этой ситуации, не в состоянии решить проблему этих территорий — ЛНР и ДНР — в том числе потому, что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, а мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках минского процесса и Минских договоренностей", — подчеркнул Путин.Конечно, Киев может продолжать рассчитывать на провокации, но эффект от них все же всегда сиюминутный. Кормиться ими и кормить других постоянно не получится. Последствия действительно будут тяжелыми. Государство развалится.