Взаимодействие флотов России и Турции обсудили в Санкт-Петербурге. В ходе визита в северную столицу турецкая делегация также посетила легендарный крейсер Аврора.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Королев обсудил с командующим Военно-морскими силами Турции адмиралом Аднаном Озбалом сотрудничество стран в военно-морской области и взаимодействие флотов в акватории Черного и Средиземного морей, сообщает ТАСС.Представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало сообщил по итогам встречи, что она проходила в рамках визита в Санкт-Петербург турецкой военной делегации."В ходе встречи обсуждался ряд вопросов развития сотрудничества между флотами России и Турции. В частности, взаимодействие в акватории Черного и Средиземного морей", — сказал он.Командующий ВМС Турции во время визита в северную столицу посетили один из кораблей ВМФ России — корвет "Сообразительный", а также Военно-морскую академию. Для турецкой военной делегации также была организована экскурсия на легендарный крейсер "Аврора".