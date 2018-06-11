В Крым по мосту стало добираться куда легче. Туристов принимает и новый аэропорт. Сам Крым с каждым годом становится все более благоустроенным и чистым. Наверное, поэтому поток туристов на родной полуостров на этот момент куда больше, чем в прошлом году.

В Крым по мосту стало добираться куда легче. Туристов принимает и новый аэропорт. Сам Крым с каждым годом становится все более благоустроенным и чистым. Наверное, поэтому поток туристов на родной полуостров на этот момент куда больше, чем в прошлом году.Дорога в Крым начинается здесь. С панорамным видом на Керченский пролив. И это уже хорошая традиция: посидеть на дорожку — и в путь. Впереди — самые живописные 19 километров.Путешествие с одного берега на другой, словно променад в стиле лучших морских курортов. Легкий бриз и теплое крымское солнце. И вот она — главная жемчужина, а точнее сразу две — белоснежные арки, новые символы гостеприимства.Теперь кажется, что так было всегда. В Крым — за 15 минут! И если для одних дорога через Керченский пролив — уже само по себе долгожданное чудо, то для других чудо — в том, что мост приходит именно в Керчь."Логистические маршруты раньше были выстроены через другой вход, через Армянск. Теперь Керчь — это въездные ворота Республики Крым. И для Керчи это новые возможности к развитию", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.Это, пожалуй, первый и такой важный курортный сезон для города двух морей. Здесь встречают туристов со всей страны, и это первое впечатление, что непременно должно быть незабываемым.Рыба — местная, керченская. А вот овощи, фрукты и даже мясо, как ни парадоксально, рестораторам дешевле закупать в соседних регионах."Чтобы снизить стоимость наших блюд, мы вынуждены искать поставщиков на материке, и с этим есть определенные сложности. Конечно, когда запустят грузовое движение, это объективно снизит цены", — говорят местные рестораторы.Для многотонных фур движение по мосту откроют лишь в октябре. А пока — давно испытанная паромная переправа.С такого ракурса Крымский мост вы еще не видели. Это технологическая площадка. С двух сторон — море. Мимо пролетают автомобили — из Крыма в Краснодарский край и обратно — ведь это действующая, автодорожная часть транспортного перехода. Здесь по-прежнему кипит работа. Из воды одна за другой вырастают опоры железнодорожной части. На них уже устанавливают пролеты, по которым вскоре начнут ходить поезда.Открытия железнодорожной ветки через пролив с нетерпением ждут керченские порты, что могут стать логистическими центрами. Из Керчи грузы будут отправлять в разные города Крыма. И это существенно упростит транспортировку, а главное — снизит стоимость товаров, ведь сейчас доставка из других регионов на полуостров — это почти 30% к цене.Крымская волна накрывает с головой. Так в аэропорту Симферополя встречают первый самолет из Воронежа. Это водяные ворота — арка триумфа, чтобы рейсы были удачными и регулярными, а отдых на полуострове — ярким и незабываемым. Всего за два месяца пассажиропоток в новом терминале увеличился почти на 7%. И это далеко не предел!"Здесь самый чистый воздух, самое ласковое Черное море, более 400 пляжей, на 50 пляжей больше, чем в прошлом году. Все готово в сезоне. Добро пожаловать!" – отметил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым.Туристы едут за историей и природой, а получают все и сразу. Вот, например, крымский Прованс. Настоящий хит этого лета — лавандовые поля. Фиолетовые краски у подножия гор. Но важнее, конечно, аромат, что камера, к сожалению, не передаст.Гурманов тоже есть чем удивить. Среди изумрудных виноградников — винная деревня. Здесь спорят о вкусах, выбирая лучшее вино, а к нему, конечно, — фермерский сыр. Вместо импортных названий — местные достопримечательности.Для любителей пешего туризма — восхождение к вершине Демерджи. Целебный воздух, лесная прохлада и водопады с кристальной водой. И так можно целую неделю: спать в палатке, готовить на костре. А днем — покорять полуостров.И лета не хватит, чтобы увидеть, узнать и почувствовать весь Крым, удивительный полуостров, куда обязательно хочется вернуться.