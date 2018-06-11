Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность непрозрачными действиями НАТО в Афганистане. Заявление прозвучало после того, как губернаторы ряда афганских провинций заговорили о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в сторону плацдармов террористов.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность непрозрачными действиями НАТО в Афганистане. Заявление прозвучало после того, как губернаторы ряда афганских провинций заговорили о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в сторону плацдармов террористов.Ситуация в Афганистане стала ключевой темой на заседании министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча прошла 11 июня в Алма-Ате. Также в ОДКБ подчеркнули, что будут продолжать координировать усилия и помогать в укреплении границ Таджикистана."Мы видим, как миссия НАТО не всегда транспарентно действует, — сказал Сергей Лавров. — Там было несколько случаев, когда губернаторы провинций делали заявления о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в район дислоцирования террористов. И учитывая, что натовская операция и США контролируют все воздушное пространство над Афганистаном, как минимум они не могли об этом не знать. Поэтому страны-члены ОДКБ будут продолжать координацию своих действий".