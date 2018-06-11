Гран-при кинофестиваля Кинотавр получил фильм Натальи Мещаниновой Сердце мира. Церемония закрытия фестиваля проходит в воскресенье в Зимнем театре в Сочи. Приз за лучшую режиссуру получил фильм Русский бес Григория Константинопольского. Лучшими актерами признаны Анна Слю и Степан Девонин.

Гран-при кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Натальи Мещаниновой "Сердце мира". Церемония закрытия фестиваля проходит в воскресенье в Зимнем театре в Сочи. Председателем жюри основного конкурса является режиссер Алексей Попогребский, в жюри входят актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.Приз за лучшую режиссуру получил фильм "Русский бес" Григория Константинопольского.Лучшими актерами на "Кинотавре" признаны Анна Слю и Степан Девонин. Слю удостоилась приза за главную роль в фильме "Подбросы" Ивана И.Твердовского. Приз вручил актер Игорь Верник. Девонин исполнил главную роль в фильме "Сердце мира".Получая награды, актриса рассказала, что в первый раз стоит на сцене "Кинотавра", а актер признался, что получить приз за лучшую мужскую роль – это его мечта, и он видел ее во сне, передает РИА Новости.Победителями конкурса "Дебют. Кинотавр" стали фильмы "Кислота" Александра Горчилина и "Глубокие реки" Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.Кроме того, режиссер Попогребский и кинокритик Плахов выступили с совместным заявлением в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Заявление было встречено аплодисментами.Фестиваль "Кинотавр" продолжался со 2 по 10 июня.