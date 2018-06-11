Сотрудник полиции, находившийся на отдыхе со своей семьей, разбился сразу после взлета с берега карьера под Абаканом – очевидец запечатлел инцидент на камеру мобильного телефона. От полученных травм пострадавший скончался на месте ЧП.

Очевидец запечатлел на видео момент гибели парапланериста – инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 10 июня, на Калининском карьере неподалеку от Абакана.На записи видно, что любитель экстремального отдыха стартовал с берега на параплане, привязанном к скоростному плавсредству, по предварительной информации, в роли "буксира" выступал водный мотоцикл.По неизвестной причине полет пошел не по плану – через несколько секунд после взлета мужчина рухнул на берег. От полученных травм пострадавший скончался на месте.По данным "ИА Хакасия", погибший – 37-летний Роман Б. был полицейским в звании майора и проходил службу в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Абакану. В момент ЧП он находился в отпуске.