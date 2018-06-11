Депутаты Одесского областного совета обсудят на следующем заседании сложение полномочий Марии Гайдар.

Депутаты Одесского областного совета обсудят на следующем заседании сложение полномочий Марии Гайдар. В доступном публике проекте решения указывается, что решение примут "с учетом личного заявления Гайдар"​​​, пишет РИА Новости.Заседание состоится на будущей неделе. Гайдар представляет в облсовете партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность".Мария Гайдар в 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. Позднее стала заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.