В столице Швеции Стокгольме проходит очередной этап крупнейшего коммерческого состязания легкоатлетов Бриллиантовой лиги. В прыжках в высоту среди женщин победу одержала россиянка Мария Ласицкене, для которой этот успех третий в нынешнем летнем сезоне.

В столице Швеции Стокгольме проходит очередной этап крупнейшего коммерческого состязания легкоатлетов "Бриллиантовой лиги". В прыжках в высоту среди женщин победу одержала россиянка Мария Ласицкене, для которой этот успех третий в нынешнем летнем сезоне.Спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, поскольку наша национальная федерация до сих пор не восстановлена в правах, одержала в этом сезоне победы в Шанхае и Риме. В Швеции Мария показал гроссмейстерский результат 2 метра ровно, опередив при этом болгарку Мирелу Демиреву по числу удачных попыток. Шведка Эрика Кинси – третья с результатом 1 м 94 см.Победы в других видах состязаний одержали: Мужчины. Бег 400 м с барьерами. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,41 сек. Мужчины. Прыжки в длину. Хуан Эчеваррия (Куба) – 8 м 83 см. Женщины. Бег 100 м. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,93 сек.