Опубликованы обновленные рейтинги теннисистов-профессионалов. Победители недавно завершившегося Открытого чемпионат Франции занимают первые места. Румынка Симона Халеп сохранила первую строчку в списке WTA, а испанец Рафаэль Надаль возглавил Чемпионскую гонку ATP.

Опубликованы обновленные рейтинги теннисистов-профессионалов. Победители недавно завершившегося Открытого чемпионат Франции занимают первые места. Румынка Симона Халеп сохранила первую строчку в списке WTA, а испанец Рафаэль Надаль возглавил Чемпионскую гонку ATP.Сильнейшая среди российских теннисисток Дарья Касаткина осталась на 14 позиции. На семь строчке вверх – с 30 на 23 место переместилась Мария Шарапова. Анастасия Павлюченкова (28) и Екатерина Макарова (36) сохранили свои позиции в рейтинге. Первую пятерку составили Симона Халеп (Румыния), Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Слоан Стивенс (США) Элина Свитолина (Украина).У мужчин Рафаэль Надаль потеснил с первой строчке представителя Германии Александра Зверева. На третье позиции Роджер Федерер (Швейцария), далее расположились аргентинец Хуан Мартин дель Потро и австриец Доминик Тим. Карен Хачанов поднялся с 30 места на 23, а Даниил Медведев отступил на строчку вниз с 47 на 48.