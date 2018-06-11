Британский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия предстоящего чемпионата мира по футболу. Она пройдет на стадионе Лужники в Москве 14 июня. Еще одним участником церемонии открытия будет знаменитый бразильский футболист, двукратный чемпион мира Роналдо.

Британский певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия предстоящего чемпионата мира по футболу. Она пройдет на стадионе "Лужники" в Москве 14 июня.Церемония начнется в 17:30, за полчаса до первого матча турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Еще одним участником церемонии открытия будет знаменитый бразильский нападающий, двукратный чемпион мира Роналдо, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).Проведение церемонии открытия чемпионата будет максимально приближено ко времени к началу матча открытия, а само шоу будет построено на музыкальных номерах.По словам Робби Уильямса, он "просто в восторге" от того, что снова приедет в Россию — тем более ради такого поистине уникального выступления. По мнению британца, открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей футбола по всему миру — "просто детская мечта".По словам Аиды Гарифуллиной, она никогда не думала, что ей предстоит "стать частью этого грандиозного праздника" — чемпионата мира по футболу в ее родной стране.А бразилец Роналдо точно уверен: предстоящий чемпионат станет незабываемым зрелищем.