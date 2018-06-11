Украинское министерство образования и науки предлагает исключить из школьных учебников слово родители в пользу слова родные. Идею такой замены украинское образовательное ведомство обосновывает вопиющей дискриминацией в учебниках.

Украинское министерство образования и науки предлагает исключить из школьных учебников слово "родители" в пользу слова "родные". Идею такой замены украинское Минобрнауки обосновывает "вопиющей дискриминацией" в учебниках, издаваемых за государственный счет.Согласно результатом антидискриминационной экспертизы, о которых сообщается на сайте украинского образовательного ведомства, большинство детей "не могут найти в учебниках ни отражения себя, ни своих родных, ни особых обстоятельств, в которых они живут".Объяснение следующее: три миллиона детей — это 40 процентов от общего числа школьников — на Украине живут в неполных семьях. Вследствие этого формулировки в учебниках вроде "составьте распорядок дня вашей семьи вместе с родителями" или "обсуди с родителями, где можно играть", по мнению экспертов, указывают на ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляя их чувствовать себя неполноценными.В Минобрнауки Украины считают дискриминационными и рисунки с изображением полных семей, передает РИА Новости. Также ведомство сообщило о случаях изъятия учебников, в которых содержатся "недопустимые для демократической страны" анахронизмы вроде "негры", "жиды" и "цыгане".