США сейчас уязвимы перед угрозами со стороны России, Китая и КНДР, как никогда, считает американский эксперт Питер Прай, комментарий которого публикует издание National Interest. По мнению Прая, Вашингтон не сможет дать достойный ответ на агрессию со стороны этих стран в случае военного конфликта.

США сейчас уязвимы перед угрозами со стороны России, Китая и КНДР, как никогда, считает американский эксперт Питер Прай, комментарий которого публикует издание National Interest. По мнению Прая, Вашингтон не сможет дать достойный ответ на агрессию со стороны этих стран в случае возникновения какого-либо военного конфликта.Говоря о ситуации с РФ, эксперт отмечает, что российский запас ядерного оружия значительно больше американского. Кроме того, напоминает Прай, Москва планировала на случай ядерного конфликта построить подземные города и командные центры, откуда могла бы успешно вести войну с США и, не исключено, что и выиграть ее. По всей вероятности, Россия смогла бы сбить большинство боеголовок, выпущенных США, добавляет эксперт.Что касается КНР, как пишет Прай, в китайских подземных туннелях способны разместиться сотни мобильных баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками. Отмечается, что их количество значительно превышает число американских ракет.Десятками ядерных боеголовок обладает и Северная Корея. За последний год она также преуспела в разработке технологии для их установки на различные виды межконтинентальных баллистических ракет.Автор статьи в National Interest, резюмируя вышесказанное, отмечает, что властям США следует увеличить темпы наращивания ядерного потенциала и отказаться от выполнения договора СНВ-III.