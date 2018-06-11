Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию с прошедшего на днях в Канаде саммита G7, на которой лидеры нескольких стран обступили президента США Дональда Трампа. По словам Захаровой, каждый раз ей кажется, что подобные фотографии - фотошоп, а оказывается, что так все и было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию с прошедшего на днях в Канаде саммита G7, на которой лидеры нескольких стран обступили президента США Дональда Трампа. Американский президент, как отметили бы любители трактовки языка тела, сидит в "закрытой" позе, скрестив руки на груди, а над ним буквально нависает, опираясь руками на стол, канцлер Германии Ангела Меркель.Рядом с Меркель — лидеры стран Европы, рядом с Трампом — его советник Джон Болтон. Немного со стороны за разыгравшейся сценкой наблюдает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.Накануне Мария Захарова сообщила в "Фейсбуке" об "адской" драке между членами "большой семерки" сразу после их призыва к России прекратить "дестабилизирующее поведение". Пользователи соцсети в ответ обвинили ее в злорадстве и уточнили, вцеплялись ли оппоненты в волосы друг другу.