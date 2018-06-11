Футболисты сборной Бразилии, которые завершают подготовку к чемпиону мира в России, провели контрольный матч против команды Австрии, с которой несколько дней назад играли и россияне. Бразильцы оказались искуснее представителей Альпийской Республики и победили – 3:0.

Футболисты сборной Бразилии, которые завершают подготовку к чемпиону мира в России, провели контрольный матч против команды Австрии, с которой несколько дней назад играли и россияне. Бразильцы оказались искуснее представителей Альпийской Республики и победили – 3:0.Второй гол в составе "пентакампеонов" забил Неймар, который, кажется, окончательно оправился от травмы, полученной в матче чемпионата Франции между его клубом "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" (3:0). Перелом одной из костей стопы, казалось, не даст возможности звезде сыграть в России, но бразилец выздоровел быстрее, чем ожидалось. И вот уже во второй игре забивает за "желто-зеленых": несколько дней назад он приложил ногу к успеху в матче против Хорватии (2:0).Кроме лидера сборной у Бразилии забивали Габриэл Жезус и Коутиньо. Весной подопечные тренера Тите демонстрируют вполне себе качественный футбол. После ничьей против Англии (0:0), бразильцы выиграли у сборной России (3:0), чемпионов мира из Германии (1:0), Хорватии (2:0) и вот теперь Австрии (3:0). В пяти матчах забито девять голов, а в графе "пропущено" красуется ноль.