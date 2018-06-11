Неввероятное ДТП снял на видеорегистратор один из автомобилистов. двигавшихся по Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге. На записи видео, как у грузовика отлетело колесо и принялось скакать по проезжей части.

Неввероятное ДТП снял на видеорегистратор один из автомобилистов. двигавшихся по Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге. На записи видео, как у грузовика отлетело колесо и принялось скакать по проезжей части.Оторвавшееся от грузовика колесо врезалось в отбойник, разделяющий встречные потоки движения на КАД, перескочило его и стало скакать по полосам. По предварительным данным. в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости. Кажется невероятным, что ни само колесо, которое при своей массе и на такой скорости могло серьезно повредить чей-нибудь автомобиль, ни уворачивающиеся от него машины, не спровоцировали ДТП.