Учёные из США нашли нового возбудителя пневмонии - пока непобедимого. В настоящее время исследователи продолжают изучать его разновидность, чтобы понять, как легко он может усилить свою патогенность.

Американскими учеными из Центра резистентности к антибиотикам Эмори был открыт новый возбудитель пневмонии.Этот штамм устойчив к антибиотикам бактерий Klebsiella pneumoniae и целому спектру антибиотиков группы карбапенемов.Изучение заболевания, выявленного у одного из американцев, продолжается. Ранее "Ланцет" указывал на смертоносную вспышку данного заболевания в 2016 году в Китае.Ученые намерены выяснить, насколько штамм может усилить свою патогенность, сообщает EurekAlert.