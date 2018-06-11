Министры иностранных дел стран стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Алма-Ате подтвердили общую позицию по урегулированию конфликта в Сирии. По мнению участников встречи, такое урегулирование может быть достигнуто только политико-дипломатическим путем.

Министры иностранных дел стран стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Алма-Ате подтвердили общую позицию по урегулированию конфликта в Сирии. По мнению участников встречи, такое урегулирование может быть достигнуто только политико-дипломатическим путем.По словам министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова, он и его коллеги особенно подчеркнули роль стран-гарантов Астанинского процесса и одной из стран-членов ОДКБ — Российской Федерации. По словам казахстанского министра, благодаря усилиям этих стран Астанинский процесс — практически единственная на сегодняшний день площадка, на которой достигнуты реальные результаты по урегулированию ситуации в Сирии.