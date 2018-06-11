Организатор акций протеста в Тбилиси Заза Саралидзе, отец убитого в декабре 2017 года подростка, принял решение перенести палатки митингующих на проезжую часть центрального в столице проспекта Руставели.

Палатки митингующих в Тбилиси решено перенести на проезжую часть проспекта Руставели, сообщил Заза Саралидзе, организатор митинга, который добился отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе.Саралидзе – отец мальчика, который погиб в ходе школьной драки 1 декабря 2017 года. Вместе с 16-летним Давидом Саралидзе был убит его друг — Леван Дадунашвили. 31 мая 2018 года Тбилисский городской суд не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе.Саралидзе требует наказать убийц и тех сотрудников полиции и прокуратуры, которые убийц покрывали, передает ТАСС.