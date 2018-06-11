Летающее колесо и немного везения, - увернувшийся от снаряда водитель из Санкт-Петербурга разместил в сети кадры необычного дорожно-транспортного происшествия, участником которого он едва не стал.

Опубликовано видео необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждения автора, вечером в минувшее воскресенье, 10 июня, на Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге.На записи видно, как от грузовика, ехавшего в правом ряду, прямо на ходу отвалилось колесо. Оно пересекло проезжую часть, ударилось в отбойник, после чего начало прыгать по дороге.Водители, оказавшиеся поблизости, принялись интенсивно укорачиваться от "снаряда".По словам пользователя, разместившего ролик в сети, единственным пострадавшим в аварии оказался автомобиль Ford.