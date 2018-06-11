В сирийской провинции Хомс и в пригороде Дамаска Восточная Гута за минувшие сутки в свои дома вернулись более 300 человек, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Он уточнил, что в Восточную Гуту — 114 человек.

В сирийской провинции Хомс и в пригороде Дамаска Восточная Гута за минувшие сутки в свои дома вернулись более 300 человек, сообщил в воскресенье глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.Он уточнил, что в провинцию Хомс вернулись 224 человека, в Восточную Гуту — 114 человек. Мирные жители также возвращаются в свои дома в провинции Алеппо из Идлибской зоны деэскалации. По словам Цыганкова, всего с 4 марта из зоны выведено 15 тысяч 744 человека и 3 тысячи 317 единиц техники, передает ТАСС.В районе мечети Асада и школы Абдуррахман эль-Хаттаб города Алеппо прошли благотворительные акции: с окончанием дневного поста по случаю рамадана российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую еду и более тонны свежего хлеба. Гуманитарная помощь также была оказана жителям населенных пунктов в провинциях Дейр-эз-Зор и Риф-Дамаск: они получили продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза превысил восемь тонн.Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, за прошедшие сутки проверили 25 зданий в Восточной Гуте и Восточном Каламуне. Обнаружено и обезврежено две мины, пять снарядов и 16 самодельных взрывных устройств. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 123 сирийцам, в том числе 89 детям.Цыганков сообщил также, что в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа были зафиксированы случаи нарушения режима прекращения боевых действий.