В Самарской области в воскресенье вечером произошла серьезная авария: на федеральной трассе М-5 Урал столкнулись сразу семь автомобилей. По предварительным данным, погибли два человека.

В Самарской области в воскресенье вечером произошла серьезная авария: на федеральной трассе М-5 "Урал" столкнулись сразу семь автомобилей. По предварительным данным, погибли два человека.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, ДТП случилось у поселка Сборный под Сызранью. Движение на этом участке в сторону Москвы перекрыто. По информации ФКУ "Поволжуправтодор" (подотчетен Росавтодору), в направлении Самары водителям предлагается объезжать аварийный участок через Сызрань.