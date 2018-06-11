Президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под законом О Высшем антикоррупционном суде.

Президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под законом "О Высшем антикоррупционном суде". Подписываю при свидетелях, отметил Порошенко.На создании подобной структуры настояли в руководстве Международного валютного фонда, пишет "Интерфакс". Если бы Украина отказалась передать в ведение суда ряд коррупционных преступлений, дальнейшие транши от МВФ оказались бы заблокированными.Верховная Рада Украины и ее председатель Андрей Парубий завершили одобрение нового закона 9 июня.Особые споры Украины и МВФ при обсуждении законопроекта вызвала норма о конкурсном отборе антикоррупционных судей, причем решающая роль отдавалась общественному совету международных экспертов.