Полузащитник сборной Португалии и московского Локомотива Мануэл Фернандеш заявил, что его команда надеется на поддержку российской публики. Свое заявление футболист сделал на русском языке.

Полузащитник сборной Португалии и московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш заявил, что его команда надеется на поддержку российской публики. Свое заявление футболист сделал на русском языке.Сборная Португалии готовится к чемпионату мира на своей базе в подмосковном Кратово. Свой первый матч чемпионы Европы проведут 15 июня со сборной Испании в Сочи. "Мы надеемся на поддержку русского народа", — сказал Фернандеш на русском язык. "У нас очень сложная группа, все команды неплохо показали себя на групповом этапе. Нам предстоит сыграть с Испанией, они одни из фаворитов в борьбе за титул. Конечно, мы хотим хорошо играть, побеждать в каждом матче в группе, но основная задача на первом этапе пройти дальше", — продолжил Мануэл уже на родном языке.Полузащитник сборной Португалии сказал, что не знает о дальнейшей судьбе капитана команды Криштиану Роналду. По словам Фернандеша, Роналду думает только о чемпионате мира. "Он сосредоточен на игре за сборную Португалии на чемпионате мира, и он поможет нам в том, чтобы идти к цели", — приводит слова Мануэла РИА Новости."Чемпионат мира — важнейший турнир для любой сборной, в том числе и для Португалии. У нас хорошие шансы на победу в турнире, мы приехали в Россию в статусе чемпионов Европы, поэтому мы не думаем ни о чем другом, кроме победы. Невыход из группы станет катастрофой как для сборной Португалии, так и для всей страны", — заявил Фернандеш ТАСС.