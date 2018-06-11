7 июня состоялась 16-я по счету Прямая линия с Владимиром Путиным. За 4 часа 20 минут президент успел ответить на 79 вопросов. Хорошо показал себя и опробованный в этом году впервые новый формат программы.

Автор: Дмитрий Киселёв7 июня состоялась 16-я по счету "Прямая линия с Владимиром Путиным". За 4 часа 20 минут президент успел ответить на 79 вопросов. Хорошо показал себя и опробованный в этом году впервые новый формат программы. У Владимира Путина была возможность в прямом эфире по конференц-связи связаться с губернаторами регионов, жители которых рассказывали главе государства о наболевшем. По каким-то вопросам отчитывались и федеральные министры.В ответах же президента важна была, на мой взгляд и сама интонация, уважительная ко всем. Например, когда оставшийся без работы авиационный инженер жаловался, что вынужден теперь работать маляром и крыши красить, то Путин, решая проблему авиационного инженера, добавил, что и профессия маляра хороша. Почему же маляр, если он маляр, должен считать себя обиженным? Он уважения заслуживает. И со стороны президента страны — тоже."Очень жаль, что инженер в сфере, как вы сказали, самолетостроения должен работать маляром, хотя и профессия маляра хороша", — считает глава государства.Или вот многодетная мать Наталья Николаевна Журова из Томска обратилась к президенту с просьбой предоставить семье положенный бесплатный участок земли. А когда Путин переадресовал вопрос губернатору Жвачкину, то тот — все "она", да у "нее" права есть, да с "ней" встречусь… Тут Путин не выдержал и губернатора Жвачкина поправил: "С ней — это с Натальей Николаевной". Чувствуете разницу? Лучшее воспитание — это когда личным примером. Вот личный пример уважения к людям Путин и подает.И еще одна совсем короткая цитата. Это чтобы ее не пропустить в общем потоке. "Самое главное, что есть в жизни человека, — Родина", — уверен Владимир Путин.Автор: Евгений Рожков16-я по счету "Прямая линия", но и в этот раз находятся вопросы, на которые Владимир Путин еще не отвечал.- Что вы делаете в тех случаях, когда не знаете, что делать?- Есть такое правило у автомобилистов: не уверен — не обгоняй, — говорит президент.- Вам приходилось смеяться над собой?- Я часто это делаю, — признается Путин.- Когда вы поверили в Бога?- Это очень интимный вопрос. На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога, только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать, — считает Владимир Путин.- Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам?- Не врать, — отметил глава государства.- Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа?- На этот вопрос трудно дать ответ. Но я могу сказать, что если у меня нет ответа, то я стараюсь его найти, — подчеркнул Путин.Анна Погодина — вовсе не врач, как и ее соседка Ирина. А лечить им пришлось самим, потому что детских врачей не осталось."У нас в городе Струнино была прекрасная больница, но когда нас присоединили к районному центру, начали закрываться отделения", — жалуется президенту Ирина Бандалаг, жительница Струнино."Первичное звено не должно уничтожаться. Это совершенно очевидно, я с вами полностью согласен. Это, безусловно, работа региональных властей, и вот у нас экран вывели губернатора", — сказал Путин.Разбитые стекла, огромные трещины в стенах. Больные еще в палатах, а персонал разбежался."Это медицинское учреждение должно функционировать как современное и реально оказывать помощь людям. Исхожу из того, что это все будет исполнено", — говорит президент.Уже через час — приезжает глава областного Минздрава. А через день — глава региона. В своем кабинете он показывает, как будет выглядеть новая клиника.Школу в поселке Суртайка Алтайского края тоже решили закрыть, потому что сельский глава объявил: это проще, чем отремонтировать. Про учеников — а это 47 человек — никто не подумал."Я бы хотел, чтобы губернатор, он у нас на связи, обратился к этой проблеме и помог сохранить эту школу", — говорит Владимир Путин.Ирина Баракад разговаривала с президентом из своей палаты в Военном госпитале в Санкт-Петербурге, куда ее привезли из сирийского Алеппо 2 года назад после страшных травм, — в дом залетел снаряд. Она лишь успела прикрыть собой детей. Ирина — украинка. Родом из Одессы. В Сирии работала переводчицей. Помогала российским военным вести переговоры с вооруженной оппозицией. Теперь думает, как жить дальше."Ваш случай особый. Беда и трагедия — то, что произошло. Надеюсь, что ваши дети знают, что мама поправляется. Я попрошу Министерство обороны, чтобы оно нашло ваших родственников, чтобы доставили их в Россию. И сделаю то, что вы просите. Это в компетенции президента", — заверил глава государства.Первым эту радостную новость женщина сообщает по видеосвязи детям. Ребята уже собирают вещи. Вопрос – решенный.О росте цен на бензин спросил дальнобойщик из Питера. "То, что сейчас происходит, недопустимо, неправильно. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Снижен акциз по бензину — на 3 тысячи, по дизтопливу — на 2 тысячи. Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и Федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения", — отметил Владимир Путин.Какие есть способы повлиять на нефтяников — вопрос уже к главе Минэнерго Александру Новаку. "Речь идет о возможности введения экспортной пошлины правительством Российской Федерации на поставку нефтепродуктов на экспорт. Для этого подготовлен соответствующий проект закона. Это будет дополнительным стимулом для того, чтобы цены не росли на внутреннем рынке", — ответил Новак."Это не только стимул. Это, скорее, угроза в адрес нефтяных компаний. Надеюсь, ничего подобного нам не потребуется. Готовьте этот законопроект, я его поддержу", — отметил президент. И после "Прямой линии" стало известно: ФАС завела в регионах сразу несколько дел по случаям завышения цен.А во время общения со страной президент больше всего говорил про необходимость прорыва, причем во всех сферах."Мы можем безвозвратно отстать, и это поставит под вопрос наш суверенитет. Мы должны не только прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада, а быть во главе этого поезда. Можем ли мы это сделать? Можем!", — уверен Путин.Решать эти задачи будет новое правительство, в котором много новых лиц, но и немало тех, кого мы давно знаем."Если бы мы 100% "зачистили" все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет", — подчеркнул президент."Сообщение от моряков. Владимир Владимирович, разрешите нам рисовать на бортах боевых кораблей портреты Мутко, чтобы корабли были непотопляемыми", — сказал Андрей Кондрашов, первый заместитель генерального директора ВГТРК."Наши корабли и так непотопляемые или трудно потопляемые, — ответил Путин. — Что касается Виталия Мутко, хотел бы обратить ваше внимание, что, несмотря на то что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, но за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Потом есть еще один момент. Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом, и в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно".- Когда период деградации в наших отношениях с Западом закончится?- Закончится давление, тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех и что придется считаться с интересами РФ, — считает глава государства.- Будет ли Третья мировая война?- Можно вспомнить Эйнштейна. По-моему, он сказал: не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вестись с помощью камней и палок. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга. Вот выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной оборон, — это попытка сломать этот стратегический паритет. Но мы на него отвечаем, — подчеркнул Владимир Путин.Как отвечаем и будем отвечать, президент рассказал в подробностях."Гиперзвуковая система воздушного базирования "Кинжал" — это гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 10 махов. Она уже стоит на вооружении нашей армии в Южном федеральном округе. Лазерный боевой комплекс. Он тоже стоит уже на вооружении. Система "Авангард" находится в промышленном производстве, в серию пошла. И в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы. Я не думаю, что такое оружие в ближайшие годы появится у какой-то другой стороны. В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения — это баллистическая новая сверхмощная ракета "Сормат". Но и это еще не все, что мы планируем изготовить и поставить на вооружение. Как я говорил в Послании, пока об этом рано говорить. Но мы скоро об этом скажем", — заявил президент.И снова блиц. Но вопрос уже выбирал сам Путин.- Володя, ты не устал?- Пока нет.- Награды Сергею Кужугетовичу Шойгу — за что?- За результаты в работе.- Чиновники лечатся за границей.- Ваш покорный слуга за границей не лечится.- Когда госкомпания прекратит финансировать "Эхо Москвы"?- "Газпром" действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику, это в том числе свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется "свободой прессой".- Запад не признает Асада. Зачем вы признаете Порошенко?- Интересный вопрос. С Порошенко приходится общаться, потому что нас как разделяет, так и связывает Донбасс.Татьяна Васильева взяла детей и 4 года назад убежала от украинских бомбежек в Батайск Ростовской области. Но до сих пор нет ни работы, ни документов, поэтому вместе с соседями — а таких беженцев много — они попросили гражданство."Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое. Уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, будет и общее будущее. Постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблема была закрыта. Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. У нас министр внутренних дел на связи. Вы услышали то, что я сказал? Вы должны инициировать эти процессы", — отметил Владимир Путин.Дмитрий Верховский, житель Иваново, спрашивал про ипотеку. Он прочитал, что таким, как он, многодетным, положена льгота. Но у него ее нет. "Льгота положена только в случае рождения второго или третьего ребенка, а про четвертого, пятого, шестого ничего не написано", — жалуется мужчина."Это решение, которое изложено в постановлении правительства. Я разочарую, наверное, Министерство финансов, оно ошибочно, его нужно поправить", — считает Путин. И уже к вечеру в дом Верховского постучался исполняющий обязанности губернатора.Сотни семей во Владивостоке и Липецке — обманутые дольщики. Они рассказали, что своего жилья ждут годами. "Мы тысячу писем написали, обращались в прокуратуру, но ничего не помогало", — отметили люди."Я вам обещаю, я зафиксирую эти вопросы, эти просьбы, мы на это отреагируем. Но проблема гораздо шире, поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать исключительно средства через систему финансовых учреждений и через банки для этих целей", — пояснил президент.- В Интернете ходят слухи о закрытии таких популярных соцсетей, как YouTube и Instagram. Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли это?- Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Вы сказали, что волнуетесь. Но и я на свое месте тоже волнуюсь. Знаете за что? За безопасность людей. Когда представители правоохранительных органов и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована. А террористы этим пользуются. Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, не ограничивая пространство свободы, в том числе в Интернете, — заверил Путин блогера.Активными участниками этой "Прямой линии" были волонтеры. С самого начала молодые люди изучали обращения, выбирали самые кричащие и рассказывали об этом президенту. Что-то им даже удалось решить еще до начала эфира. По-настоящему больную тему — онкологии — тоже подняли они."В этом году я с отличием оканчиваю Сеченовский университет. Хочу свою жизнь посвятить проблемам онкологии. Для меня очень важно, как же мы в будущем сможем спасать пациентов. Как мы видим из обращений, цепочка "пациент — врач — диагностика – лечение" не работает. Как мы можем решать данную проблему?" – спросила волонтер Алевтина Киселева."Прежде всего это ранняя диагностика. Также нам нужно уделить больше внимание ядерной медицине. Онкоцентры надо строить новые и дооборудовать то, что есть. Эта программа сейчас готовится, она будет стоить, по предварительным подсчетам, примерно до 2024 года один триллион рублей", — ответил Путин.Уникальные технологии для борьбы с онкологическими заболеваниями (это та самая ядерная медицина) разрабатываются к Курчатовском институте. Одна из площадок "Прямой линии" была там. Ученые рассказали про свои новые биоразработки для лечения ожогов. Проблема в том, что сертификата приходится ждать несколько лет."То, что ваши изобретения нуждаются в поддержке, в том числе и при выведении их на рынок, — это безусловно. Будем это делать", — заверил глава государства.- Российские предприниматели, которые имеют немалые активы на Западе, переживают неприятности. Их начали, говоря по-нашему, "кошмарить". Серьезные проблемы возникли у Романа Абрамовича, например. Это какая-то новая серия сериала "Богатые тоже плачут"?- По поводу представителей крупного российского бизнеса я уже говорил, причем несколько лет назад на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса. Но, правда, прозвучало это достаточно грубовато, — сказал Владимир Путин.Видимо, президент имел в виду свой разговор с бизнесменами, который состоялся еще в 2002 году. "Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но если решение подобного рода с разными вариациями будут приниматься, прошу извинить за простоту выражения, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства", — отметил тогда глава государства.Было и еще одно предупреждение. Недавно. "Что касается тех, кто в Калифорнии или Лондоне, что у нас в народе говорят? В дом надо все тащить, в дом. Нечего там в Калифорниях рассиживаться. На родину", — сказал Путин.Сегодня — ответ такой: "Кто-то говорит, что нужно помочь Абрамовичу и другим нашим бизнесменам, которые попадают в трудную ситуацию, а кто-то задает вопрос: когда воры выведут наконец свои деньги в Россию? Я бы сейчас не говорил о людях, которые совершают какие-то правонарушения, мы сейчас говорим о людях, которые приобрели свои капиталы законным путем. Но и тем, и другим лучше быть в России".А вот без этого вопроса не обходилась практически ни одна "Прямая линия": готовите ли вы своего преемника?- Преемника в классическом смысле слова — нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации, — подчеркнул Путин.- Как вы определяете, кому верить, а кому — нет?- Здесь вопрос не в доверии, а в гарантиях, и я стараюсь прежде всего обращаться к этим категориям и использовать их в своей работе и на международной арене, и даже внутри страны, — пояснил президент.- Вам на политическом Олимпе не одиноко?- Нет, не одиноко, потому что это тот случай, когда, что называется, один в поле не воин. Дело в том, что добиваться положительных результатов, вообще результатов работы, это касается не только России, любой другой страны мира, можно, только опираясь на дееспособную, эффективную команду профессионалов и единомышленников. У меня такая команда есть, — заявил Владимир Путин.За 4 часа 20 минут — ответы на 79 вопросов. Но это не значит, что только на них. Сотни других обращений отправились в конкретные министерства и ведомства. И без ответов и реакции наверняка не останутся тоже.