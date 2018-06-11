10 июня в китайском городе Циндао завершился двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во встрече участвовали лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и впервые как новые члены организации Индии и Пакистана.

Автор: Дмитрий Киселёв10 июня в китайском городе Циндао завершился двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во встрече участвовали лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и впервые как новые члены организации Индии и Пакистана. С их присоединением население государств, входящих в ШОС, превысило 3 миллиарда или более 40% населения планеты. При этом страны ШОС производят четверть мирового ВВП, самодостаточны в природных ресурсах и обладают значительным ядерным потенциалом.Россия в компании государств ШОС чувствует себя достаточно уютно и уверенно. А президенту Путину, похоже, куда ближе слова Конфуция в устах Си Цзиньпина, чем вся эта белиберда про санкции и российскую угрозу."Конфуцианство как важная составляющая китайской цивилизации проповедует наивысший человеческий идеал, который заключается в том, что мир принадлежит всем, все страны должны жить в мире и согласии, помогать друг другу и быть дружными как члены одной большой дружной семьи", — отметил председатель КНР.Автор: Александр БалицкийТрехдневный марафон переговоров и встреч на высшем уровне в Китае Владимир Путин завершает пресс-конференцией. Главные итоги саммита ШОС. И актуальная международная повестка. Когда в Китае собирались лидеры стран Шанхайской организации, в канадском Квебеке шел свой саммит – "семерки".Внутри самой "семерки" развернулась настоящая драма — разногласия по поводу возможного возвращения России в формат, по поводу тарифов."Что касается возврата в России в "семерку", "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве. Мы видим, что там есть и внутренние проблемы. Ну, чего не бывает. Нужно относится к этому спокойно и безо всякой иронии. Я бы обратил внимание на другое обстоятельство, которое, на мой взгляд, является более существенным. Президент Соединенных Штатов заявил о том, что США рассматривают возможности регулирования дополнительного поступления автомобильной техники на американский рынок. Вот это серьезный вопрос. Это может действительно задеть и экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских. Ну, посмотрим, как будут дела развиваться на самом деле. Это имеет существенное значение для всей мировой экономики. Хотя можно было бы и отметить, что есть еще одна организация, где практически все страны — и ШОС, и "семерки" — встречаются для обсуждения общих вопросов. Это "двадцатка", — отметил Владимир Путин.Путина просят ответить, когда же он и Трамп обсудят все спорные накопившиеся проблемы при личной встрече."Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю: так и есть на самом деле. Как только — так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, из моего рабочего графика. По поводу места: мы об этом предметно не говорили. Но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие", — сказал глава российского государства.В ходе саммита Путин нашел время поговорить и с Порошенко. По телефону."Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, что в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это очень надеюсь. Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали — уже по моей инициативе — и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно. Я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", — сказал Владимир Путин.Результаты саммита ШОС российский президент оценил исключительно высоко. И поблагодарил китайскую сторону за безупречную организацию. "ШОС по паритету покупательной способности стала больше, чем объем экономики стран "семерки". Это говорит о том, что у нас огромные перспективы. Для мировой экономики в целом, с учетом того, что мы еще подтвердили приверженность нашу принципам свободной торговли, борьбы с протекционизмом, это имеет чрезвычайное важное значение для всей мировой торговли, для всей мировой экономики", — уверен российский президент.Шанхайская организация, где в основе идея взаимовыгодного сотрудничества, — серьезный игрок на мировой арене. Кто задает тон, стало понятно и по кадрам с утренней встречи.Впервые в качестве полноценных участников ШОС — Индия и Пакистан. Еще недавно представить эти страны с исторически непростыми отношениями в одной команде было невозможно. Циндао — дословно "зеленый остров", столица парусов, вот и лидеры стран ШОС вместе ищут попутного ветра, когда в мире штормит.С берегов Желтого моря — еще один шаг — к созданию "большого евразийского пространства" — зоны свободной торговли и глобальной безопасности."Все более отчетливо проявляются односторонний подход, торговый протекционизм. Нужно отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и стремиться к всеобщей безопасности", — заявил Си Цзиньпин."Серьезных результатов в борьбе с терроризмом удалось добиться в Сирии. Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнеров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране. Тем самым был открыт путь к политическому урегулированию", — отметил Путин.К странам-участницам ШОС присоединяются государства-наблюдатели. Повышенное внимание — понятно — к Ирану."Что касается ядерных соглашений, я должен сказать, что Россия сыграла очень важную и конструктивную роль в их исполнении. Незаконный выход США из этих соглашений требует уже более серьезного и важного диалога между нашими странами", — считает президент Ирана Хасан Рухани.По-китайски — ярко и масштабно — саммит торжественно открывали под первый концерт Чайковского. Китайцы явно давали понять, кто здесь особенный гость.У Путина — переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном: речь — о непростой ситуации на границе с Афганистаном. Россия обучает таджикских военных. Встреча с главой Узбекистана Мирзиеевым. Между Москвой и Ташкентом открыт зеленый коридор. Через него в Россию везут в том числе овощи и фрукты. А Россия помогла построить прямо в центре пустыни мощный газоперерабатывающий завод."У нас осуществляются крупные проекты, один только "Лукойл" проинвестировал 7 миллиардов долларов в Узбекистан", — сказал Владимир Путин."Кандымский газоперерабатывающий комплекс — уникальный, самый большой в Центральной Азии. Мы со всеми компаниями России во всех направлениях работаем очень доверительно, серьезно, конкретно", — подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Настоящий перекресток азиатской и европейской культур в Китае — Циндао, с его нетипичной для Китая европейской архитектурой. Немецкое наследие, когда в самом конце XIX века и вплоть до 1922 года эта территория была под управлением Германии. Но, пожалуй, главное, чем обязан Циндао европейцам, — пивной завод. Сегодня это огромная корпорация и один из самых узнаваемых здесь брендов. Неудивительно, что первое, чем здесь угощают гостей, — пиво.А еще морепродукты. Они в основном и были в меню на торжественном приеме. Близость к морю — это и самый современный в мире порт. Погрузка, разгрузка, транспортировка: 43 контейнера в час — мировой рекорд. И все делают роботыТеперь в Китай можно везти еще больше качественных российских продуктов, которые здесь очень любят: говядину, консервы, сладости.О росте грузовых перевозок — подробный разговор лидеров России и уже Монголии, через которую транзитом идут грузы. Через Монголию пройдет высокоскоростная железная дорога — из Китая и дальше через всю Россию.Если Китай — общепризнанный мировой лидер в области высокоскоростных железнодорожных перевозок, то Циндао — тот самый город, где во многом это лидерство и закладывается. Инновационный центр железнодорожного транспорта Сифан, место, где создаются поезда будущего.Fuxing — так называется поезд, с китайского переводится как "возрождение". Китайцы, очевидно, имели в виду свой Шелковый путь. И он прекрасно дополняет инициативы Евразийского экономического союза. Сам Циндао хоть и окутан с моря туманом, но насколько отчетливы перспективы!