Президент РФ Владимир Путин принял участие в съемках документального фильма Веры Кричевской Дело Собчака.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в съемках документального фильма Веры Кричевской "Дело Собчака". Фильм рассказывает подробности и неизвестные страницы отношений Анатолия Собчака с Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, о здоровье мэра Ленинграда.Владимир Путин в интервью автору фильма рассказал, что во время событий путча 1991 года подал в отставку. Путин отметил, что "не мог быть одновременно" и на стороне Ельцина, и стороне силовиков. Он добавил, что сказал тогда Собчаку, что не может "метаться туда-сюда". После звонка Собчака председатель КГБ Владимир Крючков освободил Путина от службы через несколько дней, пишет РИА Новости. Путин занимал в это время должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.В 1996 году Путин отказался поддержать заместителя Собчака Владимира Яковлева на выборах губернатора Петербурга. Путин ответил Яковлеву, что для него невозможно "баллотироваться одной командой" с ним.В 1997 году Генеральная прокуратура обвинила Собчака в злоупотреблениях на посту мэра. Путин подтвердил, что в этот момент Анатолий Собчак был тяжело болен. "Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Его надо было лечить", — сказал Путин.Ранее президент рассказывал, что оказал помощь Собчаку в выезде на лечение во Францию.