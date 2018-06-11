Массовые народные выступления были в доперестроечном СССР явлением экзотическим. А если такое и происходило, то, как правило, замалчивалось властями. Максимум – скупая строка на последней полосе газеты, да и то где-нибудь в уголке. Впрочем, мы и сами порой не проявляем особого желания узнавать о темных пятнах нашей истории. События в Новочеркасске 1962 года более-менее известны многим, а о произошедших за год до этого массовых волнениях в Муроме не знает практически никто. Что же случилось в тихом провинциальном городке?

Массовые народные выступления были в доперестроечном СССРявлением экзотическим. А если такое и происходило, то, какправило, замалчивалось властями. Максимум – скупая строка на последней полосегазеты, да и то где-нибудь в уголке. Впрочем, мы и сами порой не проявляемособого желания узнавать о темных пятнах нашей истории. События в Новочеркасске1962 года более-менее известны многим, а о произошедших за год до этогомассовых волнениях в Муроме не знает практически никто. Что же случилось в тихомпровинциальном городке?Вечером 26 июня 1961 года 25-летний рабочий цеха бытовыххолодильников Муромского оборонного завода Юрий Костиков пошел со своимидрузьями в ресторан. Событие для советского человека знаменательное. Какводится, выпили.После застолья нетрезвый Костиков пытался добраться домой.Время было позднее, автобусы уже не ходили. Увидев приближающийся грузовик, онрешил, что это единственный шанс добраться до дома. Парень разбежался ипопытался запрыгнуть в кузов, но не рассчитал силы, сорвался и упал на проезжуючасть.В этот момент рядом проезжал начальник местного отделамилиции Павлов. Он вышел из машины, подошел к Костикову и поинтересовался егосамочувствием. Тот ответил достаточно грубо. Милиционеру поведение хама непонравилось, и он решил отправить трезветь Костикова в камеру временного содержания. Рабочийоказался не из робких и вступил в потасовку с Павловым, в результате чегополучил серьезные травмы.Спустя некоторое время, уже в камере, Костикову стало плохо,его сокамерники попросили позвать врача. Фельдшер же разбираться с незадачливымарестантом не стал, списав все на алкогольное опьянение. На следующее утро25-летний парень скончался. Пришедшая в отделение милиции с другом мужа супругаКостикова была в шоке от увиденного: лицо погибшего напоминало кровавое месиво,передние зубы были выбиты.По факту случившегося прокуратура 27 июня 1961 годавозбудила уголовное дело. Там было сказано, что милиция задержала Костикова впьяном виде и отправила его в камеру, где содержались другие задержанные всостоянии алкогольного опьянения, а утром увезли в больницу, где рабочий искончался от черепно-мозговой травмы, полученной при падении с грузовика.Вести о случившемся стремительно распространялись по городу.По Мурому начали ходить слухи, что милиционеры до смерти избили Костикова, аотвечать за содеянное не хотят. Похороны погибшего были назначены на 30 июня.На церемонию прощания с рабочим пришел весь город. Проходямимо городского отдела милиции, огромная толпа во главе со старшим мастеромДомченко начала выкрикивать лозунги "Бей милицию!", "Павлов -убийца!". Разгоряченная масса быстро вышла из-под контроля и начала громитьулицу, перевернули милицейскую машину, в окна горотдела полетели камни.Перевернутую машину митингующие начали использовать кактрибуну. С импровизированной сцены выступавшие кричали о произволе властей итребовали наказать истинных виновников случившегося. Некий Сергей Денисов,взойдя на трибуну, начал демонстрировать собравшимся следы побоев на теле,которые якобы нанесли ему милиционеры.Это еще больше раззадорило людей. Почувствовавшая своювласть и безнаказанность толпа, вооружившись топорами и ломами, ворвалась вотделение милиции и начала крушить все на своем пути. Под руку хулиганов попалипишущие машинки, телефоны, папки с документами. Толпа выбила двери в камерахпредварительного заключения и выпустила 48 человек, арестованных за различныепреступления. Кроме того, митингующие захватили 69 единиц огнестрельного оружияи тысячу патронов. Сами милиционеры в столкновениях с хулиганами получилисерьезные травмы.В разгар беспорядков в Муром прибыл глава владимирскогооблисполкома Тихон Сушков. Участник Великой Отечественной войны с первого еедня, он был человеком не робкого десятка. Сушков лично пошел успокаиватьбесновавшуюся толпу, пообещав, что разберется с местной милицией. Нопротестующие слушать его не стали.Поняв, что на местное начальство рассчитывать не приходится,Сушков принимает решение о вводе в город группы военнослужащих из 200 человек.Беспорядки в Муроме продолжались еще пять часов, но в конце концов военныесмогли взять ситуацию под контроль.В ходе следствия были арестованы 19 участников событий.Восемь из них обвинялись в организации массовых беспорядков, остальные 11 – вхулиганстве. Публичный суд над участниками событий состоялся в августе того жегода. Зал заседаний был полностью забит людьми: на оглашении приговораприсутствовали около 300 человек. 11 августа суд огласил вердикт: к смертнойказни были приговорены трое обвиняемых, остальных осудили на различные срокилишения свободы.Досталось и партийным чиновникам. Владимирский обком КПССпровел расследование случившегося, в Муромском горкоме партии полетели головы: своих должностей лишились первый и второй секретари горкома Горелов и Будикин.Был освобожден от занимаемой должности начальник городского отдела внутреннихдел, глава местного отдела Комитета госбезопасности (КГБ) и ряд других лиц.