В Париже завершился Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир Большого шлема. Его победителем в 11-й раз стал испанец Рафаэль Надаль, который в финале переиграл австрийца Доминика Тима. Это 17-й Шлем первой ракетки мира.

В Париже завершился Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир "Большого шлема". Его победителем в 11-й раз стал испанец Рафаэль Надаль, который в финале переиграл австрийца Доминика Тима. Это 17-й "Шлем" первой ракетки мира.Надаль в отсутствие травмированного швейцарца Роджера Федерера считался главным фаворитом Roland Garros и полностью оправдал свой первый номер "посева". В финале он выиграл без особых проблем, хотя седьмая ракетка Парижа Тим, впервые дошедший до финала столь весомого соревнования пытался завязать борьбу. Но – 6:4, 6:3, 6:2 в пользу испанца.Надаль впервые победил на кортах столицы Франции в 2005 году, после чего выиграл три следующих турнира здесь. Затем была еще более впечатляющая серия из пяти побед с 2010 по 2014 год. После трехлетнего перерыва он победил также в 2017-м и вот снова прижал к груди главный трофей Roland Garros.