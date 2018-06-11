Двукратный чемпион мира по футболу, бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо уверен, что стартующее в России первенство мира станет незабываемым. Роналдо примет участие в церемонии открытия чемпионата мира.

Двукратный чемпион мира по футболу, бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо уверен, что стартующее в России первенство мира станет незабываемым. Роналдо примет участие в церемонии открытия чемпионата мира.Знаменитый бразильский футболист посетит несколько матчей, в том числе и открывающую турнир встречу сборных России и Саудовской Аравии. "Матч открытия чемпионата мира всегда очень символичен, ведь это именно тот момент, когда понимаешь: то, чего ты ждал четыре долгих года — неважно, игрок ты или болельщик — наконец наступило, — приводит пресс-служба ФИФА слова Роналдо. — И пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище"."Это очень эмоциональный момент для организаторов турнира, когда после такой долгой и непростой подготовительной работы весь мир приезжает к вам в гости, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу. Я сам ощутил это четыре года назад в Бразилии и сейчас просто счастлив разделить это чувство с жителями России", — цирирует Роналдо "Спорт-Экспресс".