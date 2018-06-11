Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опровергает сообщения в соцсетях об аннулировании результатов Единого государственного экзамена по информатике, а также математике базового уровня. В ведомстве информацию об аннулировании назвали фейком.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергает сообщения в соцсетях об аннулировании результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике, а также математике базового уровня. В ведомстве информацию об аннулировании назвали фейком.В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что экзамены прошли без сбоев и серьезных нарушений, и что их результаты еще в субботу были отправлены в регионы."Никакой необходимости в аннулировании нет", — подчеркивают в Рособрнадзоре.По сообщению ведомства, участники первых экзаменов получат свои результаты в ближайшие дни, а сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), на котором якобы было размещено сообщение об аннулировании, работает в обычном режиме. Основной период сдачи ЕГЭ в нынешнем году — с 28 мая по 2 июля.