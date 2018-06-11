Тема мусорных свалок, получившая широкий резонанс на прошлогодней Прямой линии, громко прозвучала и в этом году. Россияне прислали президенту тысячи вопросов, касающихся мусорных полигонов, незаконных свалок, а также способов утилизации отходов.

Автор: Дмитрий КиселёвТема мусорных свалок, получившая широкий резонанс на прошлогодней "Прямой линии", громко прозвучала и в этом году. Россияне прислали президенту тысячи вопросов, касающихся мусорных полигонов, незаконных свалок, а также способов утилизации отходов. Тема, похоже, становится общенациональной, а у Владимира Путина она на особом контроле."Это вопрос чрезвычайно важный и острый. Мы все хорошо с вами знаем: в советское время, к сожалению, практически никогда мусор не утилизировался, то есть утилизировался определенным способом, просто его сваливали на так называемые полигоны — и все. Страна производит в год где-то 70 миллионов тонн отходов — огромная цифра, и эта проблема нарастает. Мы, безусловно, должны ее решать. Что там на самом деле? С чем мы имеем дело? У нас примерно 1100 полигонов, которые находятся в более или менее нормальном состоянии, десятки тысяч, хочу это подчеркнуть, работают либо "в серую", либо вообще являются не зарегистрированными и просто свалками. Это абсолютно недопустимая практика. Мы должны кардинально изменить эту ситуацию. До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 285 заводов. При этом речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями", — подчеркнул глава государства.Кроме того, президент отметил, что решение этой проблемы во многом зависит от региональных властей. Впрочем, опыт того, как горы мусора превратить в золотую жилу в регионах есть.Автор: Елена ЕрофееваОгромная промышленная дробилка перемалывает пластик в шелуху. Хлопья отправят на переплавку. Из тягучих нитей свяжут синтетическое полотно.Выброшенная пластиковая бутылка уже завтра вернется к человеку в виде зимней куртки на синтепоне, линолеума или шубы из искусственного меха. На челябинском предприятии "Химволокно" вторсырью не дают пропасть. Здесь каждый день принимают около ста тонн отходов: везут со всей России и даже ближнего зарубежья. Это не мусор, а ценное сырье.В Екатеринбурге из таких бутылок делают мебель и скамейки. Технологию Андрей Сазонов, директор предприятия "Уралтермопласт", тщательно скрывает от конкурентов. Из старых пакетов производит пленку, из отработанного пластика — цветные доски. И скоро премьера – "лежачие полицейские". Выдерживают и уральские морозы, и летний зной за плюс сорок.Вторичная переработка — это пока лишь 8% бытовых отходов. 90% гниют на мусорных полигонах страны. Образованные еще в советское время, сейчас они переполнены, ведь тогда было принято отходы складировать, и это всех устраивало."Полигоны абсолютно устарели и не отвечают никаким требованиям. Раньше, когда свалку закрывали, ее просто бросали. Сегодня мы в Подмосковье первыми пригласили голландских и австрийских специалистов", — заявил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.На полигонах Кучино и Ядрово уже запустили голландские факельные установки, которые откачивают скопившиеся биогазы. Вот их принцип работы: на теле полигона сделали пять тысяч проколов и пропустили через них трубы. Сверху накрыли специальной изолирующей мембраной."Полигон начинает работать как биореактор. И внутри сам себя перерабатывает. То есть происходит очищение интенсивнее", — пояснил Алексей Волошин, акционер компании "Ядрово".Но для того чтобы решить проблему с утилизацией отходов кардинально, необходимо строить мусоросжигательные заводы. В 70 километрах от Москвы, близ деревни Свистягино, уже работает тяжелая техника. Выгребая экскаватором землю, строители разрабатывают котлован. Готовят бункер для приемки мусора. Им предстоит вывезти 3500 самосвалов грунта. Сейчас глубина три метра, финальная отметка — минус 9. Когда бункер будет готов, дно забетонируют.В московском регионе построят четыре современных завода, еще один — в Татарстане. Изучали опыт европейский, делегация правительства Московской области ездила и в Японию, где в центре Токио стоят 22 аналогичных завода. Прогуливаясь по идеально чистым коридорам, и не скажешь, что здесь сжигают мусор.Такая же технология будет применена и в России: сжигание бытовых отходов при максимально высоких температурах — до 1200 градусов. Дымовые газы поступают в реактор, где полностью обезвреживаются. Из трубы выходит абсолютно чистый пар."Я сам — житель Подмосковья, где рядом расположен полигон, который закрыли в прошлом году. Я знаю, чем мы дышим. Бояться надо именно вот этих свалок, а завод — это шаг вперед. Это будущее. Мы идем по передовому опыту, который есть во всех странах", — уверен прораб Олег Кочанов.Сжигать можно не все. Автомобильные шины, алюминиевые банки, стекло, полиэтилен — это все должно идти во вторичную переработку. В России такие предприятия, конечно, есть, но их мало. Это направление надо также развивать."Идеальная картина — это 50% отходов необходимо перерабатывать во вторичные фракции, вторичное сырье, делать полезную продукцию. А еще 50%, которые невозможно вовлечь во вторичный оборот, необходимо перерабатывать в электроэнергию", — считает Андрей Шипелов, генеральный директор компании "РТ-Инвест".Но для вторичной переработки надо сначала наладить раздельный сбор мусора. В той же Европе на это ушло 20 лет.В подмосковной Опалихе жители сами пришли к такому решению: не сваливать в общую кучу, а делить. Контейнерную площадку облагородили на честно заработанные: за вторсырье ТСЖ получает деньги. Небольшие — десять тысяч рублей в месяц — но общая экономия на вывозе мусора работает в плюс.С 1 января будущего года эта система станет единой для всей России. На "Прямой линии с президентом" о деталях предстоящей реформы рассказал вице-премьер Алексей Гордеев."Каждый регион должен будет разработать и утвердить территориальную схему обращения с отходами. В каждом субъекте будут определены региональные операторы, которые будут и организовывать, и нести ответственность", — отметил он.Это позволит сделать прозрачной отрасль, в которой много криминала. "Серые" фирмы заключают договоры на вывоз бытовых отходов, выигрывают тендеры, получают деньги, но до официальных полигонов мусор не довозят.Нелегальные свалки выявляют волонтеры "Зеленого патруля". Вместе с ними отправляемся в ночной рейд — время, когда груженые самосвалы один за другим свозят мусор на промзону. Водители говорят, что в кузове — грунт с карьера, на самом деле так маскируют ТБО.Грунт служит только прикрытием, а здесь находится обычный бытовой мусор: остаток плиты, бетонные балки, пластиковое ведро, прочий хлам, который сюда везли либо закапывать, либо сжигать, что обычно и происходит по ночам на территории этого предприятия.Компанию, которая сдала в аренду участок земли под нелегальный мусорный полигон, уже штрафовали на 700 тысяч рублей. Но, видимо, не подействовало. Здесь и сегодня сжигают мусор на кострах.Не только суровость наказания поможет справиться с нелегальными свалками. Должно прийти понимание, как цивилизованно решать проблему утилизации. Мусор требует культурного обращения. Для этого в Подмосковье открывают новые комплексы по переработке отходов."Смысл комплекса по переработке отходов — это глубокая переработка. Если сейчас мы можем захоронить порядка 90-95% всего того, что приходит на полигон, то эти комплексы позволят нам захоронить 50%, то есть в 2 раза меньше", — рассказал Андрей Воробьев.В Раменском районе Подмосковья такая площадка уже работает. Здесь пищевые отходы превращают в грунт и компост. Их помещают в специальный бассейн, накрывают куполом, который не пропускает воздух и влагу. Под воздействием кислорода органика перегнивает и превращается в ценное удобрение."Мы перерабатываем те отходы, которые поступают с овощехранилищ, продуктовых предприятий. Мы перерабатываем листву, скошенную траву, которых образуется очень много", — пояснил Виталий Мищенко, генеральный директор компании по переработке органических отходов.Подобные предприятия вторичной переработки и современные мусоросжигательные заводы — это и есть альтернатива переполненным полигонам. Такой подход позволит решить, наконец, проблему свалок, которые отравляют россиянам жизнь.