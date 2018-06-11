Семеро российских туристов выведены спасателями из горного ущелья на юго-востоке Казахстана. Один россиянин погиб, упав в реку.

В понедельник казахстанские спасатели вывели из горного ущелья в Алма-Атинской области группу из семи туристов, в числе которых были три женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана."По состоянию на 13.00 (10.00 по Москве) семь туристов из России доставлены в районный отдел внутренних дел поселка Жансугуров Аксуйского района", — приводятся в сообщении слова представителя ведомства Руслана Иманкулова. Источник отметил, что туристы не нуждаются в медицинской помощи.Группа российских туристов из восьми человек спускалась на катамаране по реке Аксу, впадающей в озеро Балхаш. Один из туристов упал в реку, спасти его не удалось. Тело было извлечено из воды самими туристами. Инцидент произошел в воскресенье вечером в 120 километрах от города Талдыкоргана.Спасательные работы по подъему туристов из ущелья были осложнены условиями низкой проходимости в горной местности и отсутствием связи. Перед походом туристы не прошли необходимую регистрацию в оперативно-спасательном отряде Алма-Атинской области.Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщал, что в Аксуском районе в реке Аксу утонул гражданин Российской Федерации.